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中午飆破39.7全台最熱 冰店老闆嘆：熱到遊客不敢出門

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南玉井今中午高溫飆升到39.7度全台最高溫，反因太熱玉井老街少遊客。記者謝進盛／攝影
台南玉井今中午高溫飆升到39.7度全台最高溫，反因太熱玉井老街少遊客。記者謝進盛／攝影

才4月天，熱浪襲人，台南玉井今中午氣溫飆破39.7度全台最熱，玉井老街反人潮不多，冰店老闆苦嘆說，實在太熱了，不少遊客都不敢出門了，預估傍晚人潮才會湧現。

根據中央氣象署資料顯示，上周日（14日）全台十大高溫都在南、高、屏、東山區，前五大高溫分別是南化北寮37.1度、玉井36.9度、內門36.3度、月眉36.1度（高雄杉林）、曾文（楠西）36度。

結果今天高溫持續往上竄；下午1點資料顯示，全台前五大高溫分別是玉井39.7度（12點26分）、南化北寮39度（下午1點）、高雄內門38.7度（12點20分）、楠西曾文38.6度（11點53分）、高雄甲仙38.6度（12點23分）。放眼上述數字，不少鄉親哀怨「熱死」，且才4月就飆這樣高溫，真的不可思議。

「熱到人都不見了！」台南玉井今高溫達39.7度全台為最高溫，不過這樣熱，連老街冰舖商家們都因熱生意受影響。

主打芒果無雙、芒果雪花冰聞名的有間冰舖簡姓業者說，這種高溫只要在戶外站不到一分鐘就會全身猛流汗，這兩天真的高溫熱到不少顧客都傍晚才出現，下午3點過後突然大批遊客上門吃冰，大中午老街靜悄悄，有些顧客上門也直喊「熱到快瘋掉！」

著名的台南玉井有間冰舖業者也說，最近顧客反都傍晚溫度降溫才上門。記者謝進盛／攝影
著名的台南玉井有間冰舖業者也說，最近顧客反都傍晚溫度降溫才上門。記者謝進盛／攝影
台南玉井今中午高溫飆升到39.7度全台最高溫，反因太熱玉井老街少遊客。記者謝進盛／攝影
台南玉井今中午高溫飆升到39.7度全台最高溫，反因太熱玉井老街少遊客。記者謝進盛／攝影
主打芒果無雙、芒果雪花冰大熱天消暑，令人忍不住嘗一口消暑。記者謝進盛／攝影
主打芒果無雙、芒果雪花冰大熱天消暑，令人忍不住嘗一口消暑。記者謝進盛／攝影

台南 老街 高溫

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