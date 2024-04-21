中午飆破39.7全台最熱 冰店老闆嘆：熱到遊客不敢出門
才4月天，熱浪襲人，台南玉井今中午氣溫飆破39.7度全台最熱，玉井老街反人潮不多，冰店老闆苦嘆說，實在太熱了，不少遊客都不敢出門了，預估傍晚人潮才會湧現。
根據中央氣象署資料顯示，上周日（14日）全台十大高溫都在南、高、屏、東山區，前五大高溫分別是南化北寮37.1度、玉井36.9度、內門36.3度、月眉36.1度（高雄杉林）、曾文（楠西）36度。
結果今天高溫持續往上竄；下午1點資料顯示，全台前五大高溫分別是玉井39.7度（12點26分）、南化北寮39度（下午1點）、高雄內門38.7度（12點20分）、楠西曾文38.6度（11點53分）、高雄甲仙38.6度（12點23分）。放眼上述數字，不少鄉親哀怨「熱死」，且才4月就飆這樣高溫，真的不可思議。
「熱到人都不見了！」台南玉井今高溫達39.7度全台為最高溫，不過這樣熱，連老街冰舖商家們都因熱生意受影響。
主打芒果無雙、芒果雪花冰聞名的有間冰舖簡姓業者說，這種高溫只要在戶外站不到一分鐘就會全身猛流汗，這兩天真的高溫熱到不少顧客都傍晚才出現，下午3點過後突然大批遊客上門吃冰，大中午老街靜悄悄，有些顧客上門也直喊「熱到快瘋掉！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言