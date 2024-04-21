中午飆破39.7全台最熱 冰店老闆嘆：熱到遊客不敢出門

才4月天，熱浪襲人，台南玉井今中午氣溫飆破39.7度全台最熱，玉井老街反人潮不多，冰店老闆苦嘆說，實在太熱了，不少遊客都不敢出門了，預估傍晚人潮才會湧現。

根據中央氣象署資料顯示，上周日（14日）全台十大高溫都在南、高、屏、東山區，前五大高溫分別是南化北寮37.1度、玉井36.9度、內門36.3度、月眉36.1度（高雄杉林）、曾文（楠西）36度。

結果今天高溫持續往上竄；下午1點資料顯示，全台前五大高溫分別是玉井39.7度（12點26分）、南化北寮39度（下午1點）、高雄內門38.7度（12點20分）、楠西曾文38.6度（11點53分）、高雄甲仙38.6度（12點23分）。放眼上述數字，不少鄉親哀怨「熱死」，且才4月就飆這樣高溫，真的不可思議。

「熱到人都不見了！」台南玉井今高溫達39.7度全台為最高溫，不過這樣熱，連老街冰舖商家們都因熱生意受影響。