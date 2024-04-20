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台東縣已有焚風發生！大武37.5度 氣象署發布橙色高溫資訊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生。圖／取自中央氣象署網站
西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生。圖／取自中央氣象署網站

今天各地天氣炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天下午1時1分台東縣大武測站出現37.5度高溫，其次是台南市玉井37.2度、台南市北寮36.5度。

中央氣象署發布高溫資訊（橙色），西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

氣象署預報員葉致均葉致均表示，今天水氣偏乾，台灣上空雲量稀少，各地為晴到多雲，金門及馬祖靠近鋒面有對流雲系發展，可能有局部短暫雨，午後宜蘭及各地山區也有局部短暫陣雨機率，各地高溫可達30至34度，台東因為西南風沉降有焚風發生，南部近山區及台東都有36度以上高溫。

台東 氣象署 高溫

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