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今明爆熱恐飆36度高溫…下周2鋒面接力 強降雨估狂轟5天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一下半天起第一波鋒面接近，各地天氣轉為不穩定，且雲系發展完整容易有對流發展產生強降雨，周四另一波鋒面接力，預計到周五都是各地有雨天氣。本報資料照片
下周一下半天起第一波鋒面接近，各地天氣轉為不穩定，且雲系發展完整容易有對流發展產生強降雨，周四另一波鋒面接力，預計到周五都是各地有雨天氣。本報資料照片

周末兩天各地天氣穩定，中央氣象署預報員葉致均表示，高溫可達30至34度，南部近山區及台東更有36度以上高溫機率。下周一下半天起第一波鋒面接近，各地天氣轉為不穩定，且雲系發展完整容易有對流發展產生強降雨，周四另一波鋒面接力，預計到周五都是各地有雨天氣。

葉致均表示，今天水氣偏乾，台灣上空雲量稀少，各地為晴到多雲，金門及馬祖靠近鋒面有對流雲系發展，可能有局部短暫雨，午後宜蘭及各地山區也有局部短暫陣雨機率，各地高溫可達30至34度，台東因為西南

中央氣象署表示，周末兩天各地天氣穩定，高溫可達30至34度，南部近山區及台東更有36度以上高溫機率。圖／氣象署提供
中央氣象署表示，周末兩天各地天氣穩定，高溫可達30至34度，南部近山區及台東更有36度以上高溫機率。圖／氣象署提供
風沉降有焚風發生，南部近山區及台東都有36度以上高溫。

葉致均指出，下周一晚間起北方鋒面開始往南壓接近，周二後鋒面開始影響台灣，各地天氣不穩定，一路持續到周四遠離，但華南還有鋒面接近生成，預計到周五持續影響台灣。鋒面影響期間，對流雲系東移到陸地，西半部容易有局部大雨，東北部也有雨勢較大情形，提醒民眾留意氣象署不定時發布相關資訊。

溫度方面，他表示，下周一前各地溫度偏高，西半部及台中都有33至35度機率，下周鋒面影響，溫度就會略微下降。

葉致均也說，明後天金門及馬祖可能有霧或低雲。另外受西南風影響，桃園至苗栗、東南部地區、蘭嶼、綠島及馬祖可能有強陣風，提醒民眾留意。

下周一下半天起第一波鋒面接近，各地天氣轉為不穩定，且雲系發展完整容易有對流發展產生強降雨，周四另一波鋒面接力，預計到周五都是各地有雨天氣。圖／氣象署提供
下周一下半天起第一波鋒面接近，各地天氣轉為不穩定，且雲系發展完整容易有對流發展產生強降雨，周四另一波鋒面接力，預計到周五都是各地有雨天氣。圖／氣象署提供

氣象署 雨量 高溫

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