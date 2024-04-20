快訊

周末晴朗酷熱！下周天氣劇烈變化 恐雷雨狂轟到4月底

靠「賴友友」出線？ 賴政府新內閣「男上加南」

台抗議陸啟用M503銜接航線 美反對片面改變現狀、促雙方對話

周末晴朗酷熱 下周天氣劇烈變化 恐雷雨狂轟到4月底

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
暖空氣明顯北上，加上鋒面位置較為偏北的情況下，各地大致多雲或晴的天氣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
暖空氣明顯北上，加上鋒面位置較為偏北的情況下，各地大致多雲或晴的天氣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

周末天氣不錯。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，在暖空氣明顯北上，加上鋒面位置較為偏北的情況下，各地大致多雲或晴的天氣，中北部、東北部、東部山區午後可能有零星局部降雨，但是雨量有限，平地應該不太受到影響。

氣溫部分，吳聖宇表示，溫度偏高，各地高溫都可以來到30度以上，北部、宜蘭花蓮等地高溫約31-33度，中南部及台東高溫更可以來到34-36度或以上。因為西南風還滿強的，台東地區可能要留意焚風發生的現象，外出防曬、防中暑。

不過，下周一鋒面開始接近，吳聖宇表示，北部、東北部下午過後降雨機率提高，可能有局部午後降雨，晚間開始西半部、東北部受到鋒前雲系移入的影響，逐漸會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

吳聖宇表示，下周二鋒面抵達，並且滯留到下周三，各地有陣雨或雷雨，同時要留意局部較大雨勢發生機會。

下周四到周六鋒面略北抬到台灣北方海面，但是，吳聖宇表示，受到鋒前西南風水氣影響，各地天氣仍不穩定，持續有陣雨或雷雨發生的機會，並且有局部較大雨勢，西半部受影響的情況比東半部要來的明顯。

吳聖宇表示，28日鋒面有再南壓的可能性，整個不穩定的天氣甚至要一直持續到29日之後，才有機會逐漸趨緩。

他說，因此再來應該會有一段比較容易下雨，也可能出現較大雨量的時期，要多加留意。

雨量 高溫

延伸閱讀

周末炎熱上看35度高溫 下周鋒面到全台慎防強降雨、雷擊

午後有雨、把握周末好天氣 下周又有鋒面慎防雷雨突襲

好天氣剩一天！周四氣溫驟降全台有雨 高溫最低跌至「1字頭」

好熱！高溫飆35度 明鋒面快閃 午後山區慎防對流雷雨

相關新聞

兩岸禁團令未解 觀光業者頻叫苦

疫後觀光復甦，但受缺工、兩岸觀光未解影響，業者仍叫苦連天。國民黨立法院黨團昨舉辦「振興台灣觀光相關產業」座談會，邀產業界...

5月1日次世代基因定序納健保 19種癌適用

「每人每癌別終生給付一次」，衛福部健保署昨正式公告十九種癌別的次世代基因定序檢測（ＮＧＳ），從五月一日起正式納入健保給付...

藍皮解憂號 與日締結姊妹車

台鐵公司與日本JR四國旅客鐵道兩地同名松山車站10年前締結姊妹站，雙方8年前締結友好鐵路協定，為進一步推廣觀光列車增進台...

威尼斯雙年展 展示萬安演習

台灣館展場裡響起防空警笛、爆炸與猛烈的撞擊，彷彿與展場外爆發的以色列伊朗戰火對話。第六十屆威尼斯國際美術雙年展台灣館「袁...

周末炎熱上看35度高溫 下周鋒面到全台慎防強降雨、雷擊

把握周末好天氣。中央氣象署表示，今天環境轉為偏南到西南風，水氣減少，各地為多雲到晴、溫暖悶熱，午後在東北部地區及其他山區...

又停電？台82快道東石路燈全滅漆黑 疑路燈操作線斷落

嘉義縣台82線快速道路，今晚7點多東石鄉洲仔牌樓前路口，有大面積路燈沒亮，議員姜梅紅在臉書提醒民眾減速慢行。台電公司指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。