周末晴朗酷熱！下周天氣劇烈變化 恐雷雨狂轟到4月底

周末天氣不錯。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，在暖空氣明顯北上，加上鋒面位置較為偏北的情況下，各地大致多雲或晴的天氣，中北部、東北部、東部山區午後可能有零星局部降雨，但是雨量有限，平地應該不太受到影響。

氣溫部分，吳聖宇表示，溫度偏高，各地高溫都可以來到30度以上，北部、宜蘭花蓮等地高溫約31-33度，中南部及台東高溫更可以來到34-36度或以上。因為西南風還滿強的，台東地區可能要留意焚風發生的現象，外出防曬、防中暑。

不過，下周一鋒面開始接近，吳聖宇表示，北部、東北部下午過後降雨機率提高，可能有局部午後降雨，晚間開始西半部、東北部受到鋒前雲系移入的影響，逐漸會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

吳聖宇表示，下周二鋒面抵達，並且滯留到下周三，各地有陣雨或雷雨，同時要留意局部較大雨勢發生機會。

下周四到周六鋒面略北抬到台灣北方海面，但是，吳聖宇表示，受到鋒前西南風水氣影響，各地天氣仍不穩定，持續有陣雨或雷雨發生的機會，並且有局部較大雨勢，西半部受影響的情況比東半部要來的明顯。

吳聖宇表示，28日鋒面有再南壓的可能性，整個不穩定的天氣甚至要一直持續到29日之後，才有機會逐漸趨緩。

他說，因此再來應該會有一段比較容易下雨，也可能出現較大雨量的時期，要多加留意。