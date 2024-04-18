雨彈狂炸新北多處積淹水 水利局明午前檢查各路段設施

北北基今早突然傾盆大雨，其中新北五股、汐止、永和等多處積淹水，不只通行受阻，甚至還有機車差點快滅頂。新北水利局表示，大雨來的又急又快，皆已超過排水設施保護標準，目前除汐止外，已沒有其他積水情形，明日上午前將完成各積水路段設施檢查。

上午豪雨時段剛好在上班上學尖峰時段，五股疏洪一路與疏洪十路口積水半個輪胎高，機車通行必須小心；汐止則是崇德國小附近中華街淹水，路旁停放機車幾乎滅頂；另外，永和的地下道甚至出現「水簾洞」的樣貌，引發民眾憂心。

水利局說明，今上午大雨來的又急又快，五股、蘆洲及汐止陸續降下大雨，10分鐘雨量達17.5毫米，30分鐘累積雨量達47毫米，皆已超過排水設施保護標準，過大雨量致道路排水不及，造成部分路段路面積水情形。

水利局指出，汐止區中華街崇德國小旁因建案開挖未做好妥善排水，造成局部路段低窪處積水，汐止區公所已調派移動式抽水機支援排水，今天下午水利局邀集相關單位現勘並要求建案做好基地內排水。

水利局表示，其餘積水案件於大雨減緩後，至現場確認皆已無積水情形，雖不影響道路通行，為確保排水設施無淤積或遭阻礙情形，將於明天上午前完成各積水路段完成排水設施檢查，包含汐止中華街、五股新北大道、蘆洲三民路等，如有阻礙排水情形，將立即清除。