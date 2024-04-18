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回應網友敲碗放暴雨假 蔣萬安：都有做好緊急通報應變

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談受訪說，市府第一時間就有掌握大雨狀況，不管氣象團隊，或各局處都有通報緊急應變，也即刻透過臉書、發新聞稿發出通知，提醒民眾通學、通勤注意安全。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談受訪說，市府第一時間就有掌握大雨狀況，不管氣象團隊，或各局處都有通報緊急應變，也即刻透過臉書、發新聞稿發出通知，提醒民眾通學、通勤注意安全。記者林麗玉／攝影

北台灣今天上午大雷雨，台北市長蔣萬安一早就在臉書發布提醒，要市民上班上課注意訊息。有網友在蔣臉書底下留言，大讚蔣是最帥市長，期待能放市民一天「暴雨假」。蔣萬安今天上午出席大安區里長座談受訪說，市府第一時間就有掌握，不管氣象團隊，或各局處都有通報緊急應變，也即刻透過臉書、發新聞稿發出通知，提醒民眾通學、通勤注意安全。

由於今天大雷雨，包括台北車站等，一度都有積水狀況，許多民眾狼狽上班，有網友在臉書敲碗，希望最帥市長宣布停班課？

蔣萬安今天表示，今天一早大雷雨，市府第一時間就有掌握，所以市府接獲氣象通知，士林北投區時雨量最高達48.5毫米，北市災害應變中即刻強化三級開設，各局處即刻進駐，包括民政、消防、交通、警察、都發、還有士林北投兩區災防應變中心即刻成立。

蔣萬安說，北市府也即刻透過臉書、發新聞稿等方式，發出通知，提醒民眾通學、通勤時要注意安全，同樣也提醒特別山區，還有河川特別是雙溪也發布警報訊息，交通局也發出簡訊，提醒民眾提外停車要特別留意。

媒體也問蔣，是否市府的緊急應變，從新北深坑大火之後機制有加快？蔣萬安說，市府確實在深坑大火整件事件之後，第一時間即刻調整緊急應變機制，檢討SOP、及橫向聯繫流程，面對災害產生，就是提醒要求各局處在「異常以上、災害未滿」狀況下，即刻通報，必要時成立緊急防災應變小組，甚至應變中心的開設。

蔣說，當然他也要求各局處，要有精準的心態，就是「寧可撈過界，也不要三不管，寧可管太多，也不要管太少」，將緊急應變機制與態度建立起來，讓緊急應變都做到位。

大雷雨 淹水

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