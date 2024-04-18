路樹倒塌、交通號誌受損...清晨豪雨襲台北 2小時24件災情

受鋒面影響，北台灣一早7點多至9點豪雨來襲，台北市災害應變中心截至9點半，接獲災情案件通報計24件，其中，路樹倒塌5件，目前已處理完4件、1件仍在處理，同時傳送11萬5975則提醒堤外停車的民眾留意。

台北市災害應變中心表示，今早的積淹水案件共16件，目前已退水、暴雨影響造成鐵皮建物受損、交通號誌損壞1件。針對路樹問題，公園處表示，倒塌的樹木並非全為路樹，也有私樹，但因有阻礙交通，公園處仍代為處理，沒有影響到人車安全。

堤外停車部分，停管處表示，11萬5975則簡訊為提醒作用，回報皆無淹水等狀況。

此外，台北災害應變中心表示，中央北路二段257巷與大度路下涵洞因瞬間暴雨造成積淹水情形，在接獲民眾通報後，當地派出所立即派員到場協助兩車的駕駛平安脫困，經工務局調派抽水機前往抽排，目前積水已退，拋錨的兩輛車正等候吊離現場。

有關台北車站台鐵往機捷連通道積水部分，並未影響北捷營運，目前回報積水狀況已經排除，恢復旅客通行。