雷雨狂炸！雙北基桃宜新6縣市淹水警戒 信義、汐止上班族歷劫上班
雨區擴大，大雷雨繼續轟 ，中央氣象署上午7時32分針對新北市、新竹縣、宜蘭縣、桃園市、台北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時30分；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
此外，氣象署上午7時32發布山區暴雨，警戒區域：新北市雙溪區、新北市坪林區、新北市烏來區、新北市三峽區及新北市新店區。
氣象署針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪,新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至9時32分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
水利署淹水警戒台北市（一級警戒），一級警戒：萬華區 、中正區、信義區。二級警戒：文山區、大安區、中山區、松山區。
新北市（一級警戒），一級警戒：五股區、汐止區、新莊區、板橋區。二級警戒：泰山區、三重區。
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