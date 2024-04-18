大雷雨！蔣萬安提醒上班課注意 雙溪災防警告至8時33分

台北市今天一早許多行政區大雷雨，北市災防辦公室表示，氣象署已針對北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防警告訊息，持續時間至8時33分；提醒該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，需留意溪水暴漲並盡速遠離。

市長蔣萬安今天一早也在臉書提醒，民眾上班上課請注意！蔣說，目前強對流雲系已通過士林及北投區，北投區最大時雨量已達48.5毫米。氣象署已針對北市發布大雨特報，預估未來1小時台北市全區時雨量仍可達40毫米以上。

蔣提到，北市相關局處已完成整備，災害應變中心也提升三級強化開設，隨時應變。提醒市民朋友出門上班上課要小心安全！

北市府提醒，這段期間，災防警告區域請民眾遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。