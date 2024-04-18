大雷雨來了！新北基桃6縣市大雨特報

大雷雨來了，中央氣象署上午6時33分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：桃園市、台北市、基隆市、新北市，持續時間至7時30分；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署上午7時再針對新北基桃等6縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣，影響時間18日上午。

氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日新竹以北有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

此外，氣象署並發布山區暴雨，警戒區域：新北市石碇區,臺北市士林區，影響時間18日上午。

氣象署針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至8時33分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。