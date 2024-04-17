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台鐵普悠瑪撞落石出軌挨轟 38處告警系統明年中完成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵445車次普悠瑪號在和平站撞到落石出軌。圖／擷取自「以蘇花公路即時路況為主的平台」臉書粉絲頁
台鐵445車次普悠瑪號在和平站撞到落石出軌。圖／擷取自「以蘇花公路即時路況為主的平台」臉書粉絲頁

台鐵一列445次普悠瑪號10日晚間在花蓮擦撞地震掉落的落石出軌。且該處不在台鐵設置的落石告警系統內，引發安全疑慮。立委今於立法院交通委員會質詢怒批，台鐵檢測邊坡落石，相較於高鐵過於草率、被動，不如好好花一個月盤點需告警路段。台鐵公司表示，後續加裝38處告警系統需要約6.1億元經費，預計明年中建置完成。

民進黨立委王世堅指出，政府說要給東部人安全回家的路已經幾十年了，兩黨執政任內都曾發生重大災害。台鐵檢測邊坡落石是用基本目測，評估有危險處才加裝偵測器，過於草率、被動。高鐵光是只在西部沿線就有95處偵測系統，更何況高鐵經過地區大部分是平面路段，整個台鐵沿線設的邊坡落石警示系統卻只有26處。

王世堅表示，4月10日普悠瑪發生撞擊落石導致出軌後，到底還有多少地方沒有監測到，這是很大的未知數。台鐵宣稱檢測範圍在20公尺內，20公尺以外就推給地主或公路局，但光是這次地震的落石範圍就不只20公尺，完全是顢頇的自我設定。

國民黨立委洪孟楷也質疑，這次追加要再做的38處落石告警系統，若很重要為何當初不做？難道之前的太魯閣事故檢討是玩假的嗎？高鐵全線都有異物入侵偵測系統，台鐵是否也應比照辦理，這次台鐵不如好好花一個月時間盤點需要路段，而不是每次都頭痛醫頭、腳痛醫腳。

交通部長王國材表示，先前26處落石告警系統是依太魯閣事件判定有類似情況就建置，後續追加38處要加速來做，這次花蓮經過800多起地震，地質已經改變，後續會好好檢視。他也說，過去台鐵有用鋼軌裝柵欄建置防護設備，地震後也都會發動特別檢查，的確發生危害不該是只看自己的路線，後續也會請台鐵及公路局共同研議。

台鐵公司董事長杜微則說，過去20公尺範圍是以路權起算，發生這次事件後，未來會加強跟公路局聯繫。另外，先前的26處告警系統約需4億元經費，後續加裝38處需要約6.1億元，預計明年中建置完成。

台鐵 地震 普悠瑪號 王世堅 落石

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