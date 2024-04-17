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觀光署旅宿宣傳片獲獎 好客民宿深植人心

中央社／ 台北17日電

好客民宿的形象深植人心，觀光署今天表示，旅宿業宣傳影片「好客民宿—自由篇」及「徵有你的旅宿人」影片獲美國繆思創意獎影片類的最高榮譽白金獎。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，觀光署旅宿業宣傳影片「好客民宿—自由篇」（The Taiwan HostGuide - Freedom）及「徵有你的旅宿人」（Stay withUs - Taiwan Hotels）影片，榮獲美國繆思創意獎（Muse Creative Awards）影片類最高榮譽白金獎（Platinum Winner），影片中傳達「好客民宿」主人用心經營的心意及旅宿從業人員用細節創造美好的專業精神，充分展現「用心在地、榮耀台灣」的觀光願景。

觀光署指出，「好客民宿」正是一群熱誠用心的民宿主人，秉持著「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」六大精神，為旅人提供珍貴的住宿經驗。

影片「好客民宿—自由篇」中，藉由金鐘獎主持人吳鳳的訪談，訴說民宿主人為了夢想，堅持了10年的時間，運用原生的自然環境、融入在地慢活的生活態度，和家人一起打造出象徵不受拘束的自由空間，期望來這的旅人，內心能感到自在，能自在地做自己，享受生命中自由的片刻。

影片「徵有你的旅宿人」藉由5名基層旅宿人（行李員、櫃台接待、房務員、總機、餐廳員）的親身經歷，向觀眾分享各自崗位不為人知的專業門道，展現旅宿人員熱情的服務、自信的儀態，用細節為旅人創造美好體驗，吸引觀眾投入旅宿產業，同時也體現台灣高品質的旅宿服務。

觀光署長周永暉表示，自民國100年起推行「好客民宿Taiwan Host」標章認證，截至目前全台已有1700多家好客民宿，除了可提供優良的服務品質，更可讓旅人深入體驗在地文化及生活方式；而台灣充滿熱情活力及好客的民族性，也展現在專業的旅宿職人上，透過各種細緻且貼心的服務，為國內外旅人創造珍貴的旅遊回憶。

影片 民宿 觀光署

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