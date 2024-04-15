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2.7億獎落台中大甲！彩券行開出威力彩頭獎 代理人嗨喊：大甲媽很靈驗
威力彩頭獎2.7億元今晚開出，一注獨得、終結13連槓，台中市大甲區孟春里經國路「日南來就發彩券行」開出；該店代理人詹女今晚說，大甲媽祖昨天回鑾到大甲鎮瀾宮前，她到鎮瀾宮祈求媽祖讓該店開出頭獎，「媽祖很靈驗」，她很興奮也感謝媽祖。
彩券行詹姓代理人說，該店門口最近有一隻招財貓在店門口走來走去，後來走進店內，連續2、3天，她感應這次威力彩頭獎可能要來了。
她說昨天大甲媽祖遶境進香最後一天，鑾轎要回到鎮瀾宮前，她特別到鎮瀾宮求媽祖，保佑威力彩頭獎開在她們的店，今晚10點多，她接到台彩通知，真的中頭獎，她說大甲媽太靈驗，她很興奮，為客人高興。
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