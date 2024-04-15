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打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣睡眠醫學學會理事莊立邦（右）說，睡眠呼吸中止症愈嚴重，打鼾強度就愈高，研究指出，睡眠呼吸中止症嚴重者打鼾強度比正常人高出26倍，成夜間噪音重要汙染源。記者沈能元／攝影
台灣睡眠醫學學會理事莊立邦（右）說，睡眠呼吸中止症愈嚴重，打鼾強度就愈高，研究指出，睡眠呼吸中止症嚴重者打鼾強度比正常人高出26倍，成夜間噪音重要汙染源。記者沈能元／攝影

睡眠噪音讓睡眠品質下降，不僅造成失眠，更影響生活、工作。台灣睡眠醫學會調查發現，6成受訪者曾被噪音打斷睡眠，睡眠噪音中，又以枕邊人打鼾聲為主，調查也發現，8成受訪者曾遇打鼾噪音，甚至許多人因打鼾噪音而失眠，但面對打鼾噪音，4成民眾選擇默默忍讓，警覺性不足。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，國人睡眠障礙，包括嗜睡、失眠與周期失調，其中失眠最為常見，推估全國慢性失眠盛行率為10.7%，約有215萬人；失眠原因除生活因素外，環境噪音是重要影響因子，常見環境噪音包含車流聲、水管聲、打鼾聲等，睡眠噪音除了打斷睡眠周期，進而對健康具有一定危害。

此調查於3月12至18日，針對全台1196位民眾進行「睡眠噪音困擾調查」，共回收1167份問卷，男女各半，受訪年齡層以30～49歲的年輕族群、中壯年，占比達77.8%最多。

周昆達表示，國際研究曾指出，長期受睡眠噪音影響者，心肌梗塞發生率會增加4成、糖尿病罹病風險也會上升。睡眠噪音中最值得重視的就屬「打鼾噪音」，一般來說，打鼾噪音強度約40至80分貝，「幾乎等同洗衣機運作、戶外車流聲的強度」。

「打鼾並非單純是噪音那麼簡單，也可能是疾病的徵兆。」台灣睡眠醫學學會理事莊立邦說，此疾病就是睡眠呼吸中止症，且疾病愈嚴重，打鼾強度就愈高，研究指出，睡眠呼吸中止症嚴重者打鼾強度比正常人高出26倍，成夜間噪音重要汙染源。

莊立邦說，臨床打鼾聲可作為睡眠呼吸中止症初階的衡量指標之一，近9成打鼾者有睡眠呼吸中止症，為睡眠過程出現周期且重複發生上呼吸道阻塞，使呼吸間歇會中斷，導致間歇性低血氧，易使患者睡不飽、日間精神不濟，甚至對健康造成威脅。

莊立邦指出，睡眠呼吸中止症長期未治療，不僅恐加速心血管疾病惡化，相較一般人心血管疾病死亡率更提升2.6倍，中風風險高出3倍，罹患糖尿病的機率高出4倍，對於打鼾不可輕忽。

莊立邦提醒，睡眠呼吸中止症好發體重過重、肥胖、上呼吸道結構異常、抽菸、酗酒，甚至大量使用安眠藥或鎮定劑者，面對睡眠呼吸中止症，目前治療選擇為連續性陽壓呼吸器、手術、口腔矯正器，若民眾出現打鼾聲大、嗜睡、高血壓等睡眠呼吸中止症狀，應盡速前往睡眠門診就醫。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，國際研究曾指出，長期受睡眠噪音影響者，心肌梗塞發生率會增加4成、糖尿病罹病風險也會上升。記者沈能元／攝影
台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，國際研究曾指出，長期受睡眠噪音影響者，心肌梗塞發生率會增加4成、糖尿病罹病風險也會上升。記者沈能元／攝影

噪音 失眠 睡眠

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