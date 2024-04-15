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響應減碳綠生活 一卡通6月底前搭車綠點最高10倍送

中央社／ 高雄15日電

因應2050淨零轉型，「一卡通綠點」6月底前舉辦綠點加倍送活動，不限運具5倍送，指定運具如捷運、YouBike享超高10倍送，累點無上限，綠點1點價值等於1元，可折抵交通費。

一卡通十週年啟動綠色運具點數經濟，繼上月與聯邦銀行率先合作，結合聯邦綠卡推出綠卡累積「一卡通綠點」享點數2倍贈活動外，今天再宣布一卡通綠點加倍送活動，鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸。

一卡通公司今天新聞稿表示，原先民眾使用一卡通記名儲值卡或iPASS MONEY乘車碼每次付費搭乘大眾運輸工具，可累積一卡通綠點0.1點；現在只要在6月30日前不限運具可獲綠點5倍送，指定運具包含台北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運、高雄客運、高雄渡輪、YouBike更可享10倍送超高回饋，搭越多省越多，加碼回饋綠點每人無回饋上限。

至於要如何啟動一卡通綠點累點？一卡通表示，民眾只要至iPASS MONEY APP登入iPASS MONEY帳戶，再點擊首頁右上角綠點專區同意加入綠點回饋，即可開始累積一卡通綠點。

搭乘大眾運輸工具時須使用一卡通記名卡或iPASSMONEY乘車碼，每筆大於0元搭乘即可獲得綠點。獲得的綠點可進行事後折抵（折抵過往交通搭乘交易紀錄），先搭乘、再折抵兌換iPASS MONEY儲值金，1點相當於新台幣1元。

活動加倍送綠點將統一於搭乘日的次月底前回饋至本人iPASS MONEY帳戶。此外，若搭乘是使用聯邦綠卡之一卡通功能扣款，在9月30日前每趟搭乘還可再額外獲得綠點0.1點。

一卡通 捷運 綠卡

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