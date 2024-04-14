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磁磚掉落行人驚／老舊外牆修繕 立委提案代位執行

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導

台灣地震頻傳，容易造成建築物外牆磁磚剝落的公安威脅，民進黨立委楊曜、國民黨立委羅智強不約而同提案修正公寓大廈管理條例第十條條文，將公共危險防範、建築物外牆檢查修繕，納入地方政府補助範圍，中央應制定獎勵措施，加速推動公寓大廈管理委員會辦理老舊外牆飾面修繕。

現行公寓大廈管理條例第十條就規定，專有、約定專用部分修繕、管理、維護，由各該區分所有權人或約定專用部分的使用人為之，並負擔其費用。若涉及公共環境潔衛生之維持和相關設施之修繕，其費用政府得視情況予以補助，補助辦法由地方政府定之。

楊曜等十六人在花蓮強震前提出修法草案，要將公共外牆飾面剝落修繕補助入法，明確法源依據，並促使未制定補助辦法的地方政府盡速制訂，加速推動公寓大廈老舊外牆飾面修繕，以利促進公共安全，並兼顧城市美學。

羅智強表示，台灣居住在廿年以上建物的人口超過五百萬戶，過半人口住在老舊建物裡；台北市建築高齡化，有七成住宅超過卅年，平均屋齡達卅七年。建築物老化帶來的居住危機、公共安全危機，不只是全國問題，更是台北問題。

羅智強透露，花蓮大地震震出危機，他台北的選區雖無重大災情，但幾乎每個里都有受損住戶，尤其是老舊建物的外牆，出現不少外牆磁磚掉落情況。

羅智強說，由於許多老舊公寓未組管委會，缺乏主責人與單位，區分所有權人與住戶常因維護維修相關金額較高，導致未落實檢修，且地方政府對相關補助沒有一致標準，導致全國各地公寓大廈建築物公共安全意外事件頻傳。

羅智強認為應明定區分所有權人、約定專用部分之使用人、管理負責人或管理委員會，若未履行防範、維護、檢查與修繕之法定責任，造成建物有重大潛在危險或立即危險之虞，主管機關得代位執行必要措施與事後求償，避免意外災害發生。

公寓 建築 羅智強

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