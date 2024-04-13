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打破掛號費天花板滿月 王必勝：不到1%醫療院所漲價

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
打破掛號費參考價後，統計第一個月一共有188家醫療院所調漲掛號費。掛號費示意圖。本報資料照片
打破掛號費參考價後，統計第一個月一共有188家醫療院所調漲掛號費。掛號費示意圖。本報資料照片

衛福部自3月4日取消掛號費參考價上限，目的是希望醫療院所可以依自行狀況以及市場機制調整。衛福部次長王必勝表示，上路第一個月一共有188家醫療院所調漲掛號費，包含9家醫院、179家診所，金額落在50至200元；調整後最高掛號費為350元。

衛福部調查3月4日至3月31日全國醫療院所掛號費調漲，一共調查5萬341家。王必勝表示，政策上路第一個月有調整的醫療院所不到1%（0.37%），未來還要持續觀察。另一方面，漲掛號費會影響病人就醫感受，民眾可以選擇掛號費低廉的院所，這也是市場競爭的一環。以衛福部的職責就是觀察兩件事，不可以有聯合調漲或是異常高價。

王必勝說，掛號費沒有訂定上限，但還是會持續觀察。同時也會請健保署建立機制，醫療院所自行填報掛號費調整狀況，雖然不具強制力，但相信醫療院所願意自行填報，且正確率高。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，長期來看調整掛號費會影響民眾就醫的行為選擇，但是他預估調整範圍落在50元至100元之間，短期內要看到調高至500元掛號費的機率極低。

然而現在電費、人事成本等都提高，洪子仁說，醫院、診所經營有壓力，未來是否調整掛號費仍取決於醫療環境變化。他以部分健保改善措施為例，如保證點值0.95元或是提高健保總額成長率超過6%等，都可以降低醫療院所調整掛號費的壓力。

他也說，立委已經有注意到醫療狀況，部分立委提案盼優化醫界環境。在經過去年相關政策的補貼，外界多已經注意到醫療人員離去職場的狀況已經稍有止血，但是減少離開的人還不夠，也要有新血加入，否則長期下來還是會面臨病床降載的危機。護理人員去年還有2.4萬人缺口，一定要把薪資待遇跟職業環境改措施推出，才可以讓有意願加入的年輕人投入。

健保署 王必勝 衛福部 調漲

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