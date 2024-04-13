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離譜開錯刀犯大忌！醫直指「1字」為最大元凶：台灣人的通病

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄市立民生醫院本月4日發生推錯病人開錯刀的離譜疏失。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市立民生醫院本月4日發生推錯病人開錯刀的離譜疏失。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄市立民生醫院4日發生「開錯刀」醫療疏失，主刀醫師陸希平和民生醫院各講各話，事情真相至今仍未水落石出。對此，北市聯醫中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇認為，醫療場域容易出錯無可避免，但最重要的出錯原因其實就是「催」，是很多台灣人的通病。

姜冠宇在臉書發文表示，了解了開錯刀的出錯原因，認為最重要的出錯原因就是一個字「催」，他指出，醫療場域很複雜，容易出錯無可避免，但治療錯人這種低階錯誤真的是兵家大忌。

姜冠宇表示，沒有做好足夠的確認，就要上路，除了是醫療產業的大忌外，也可能是其他領域產業的大忌，「這是很多台灣人的通病，不顧大家的困難，要快又要好，其實是相當危險的」。

姜冠宇透露，過去當住院醫師的時候，有一位主治醫師很嚴格也很兇，表定八點甚至更早就要查房，不給下面任何喘息時間，常常準備不夠就被罵，除了累，委屈都只能往肚子吞，病人也沒有從這樣的習慣中得到好處，只會感受到主治醫生的急躁和不耐煩。

姜冠宇說，現在當了主治醫師，除非特殊狀況，不然絕不在七早八早要求查房，就好好吃個早餐，喝一杯咖啡，處理一下信件和文件，讓下面的人都準備好，再一起查房，「大家笑著上班，病人情況也掌握得清清楚楚，不是很好嗎？」

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