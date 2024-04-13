離譜開錯刀犯大忌！醫直指「1字」為最大元凶：台灣人的通病
高雄市立民生醫院4日發生「開錯刀」醫療疏失，主刀醫師陸希平和民生醫院各講各話，事情真相至今仍未水落石出。對此，北市聯醫中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇認為，醫療場域容易出錯無可避免，但最重要的出錯原因其實就是「催」，是很多台灣人的通病。
姜冠宇在臉書發文表示，了解了開錯刀的出錯原因，認為最重要的出錯原因就是一個字「催」，他指出，醫療場域很複雜，容易出錯無可避免，但治療錯人這種低階錯誤真的是兵家大忌。
姜冠宇表示，沒有做好足夠的確認，就要上路，除了是醫療產業的大忌外，也可能是其他領域產業的大忌，「這是很多台灣人的通病，不顧大家的困難，要快又要好，其實是相當危險的」。
姜冠宇透露，過去當住院醫師的時候，有一位主治醫師很嚴格也很兇，表定八點甚至更早就要查房，不給下面任何喘息時間，常常準備不夠就被罵，除了累，委屈都只能往肚子吞，病人也沒有從這樣的習慣中得到好處，只會感受到主治醫生的急躁和不耐煩。
姜冠宇說，現在當了主治醫師，除非特殊狀況，不然絕不在七早八早要求查房，就好好吃個早餐，喝一杯咖啡，處理一下信件和文件，讓下面的人都準備好，再一起查房，「大家笑著上班，病人情況也掌握得清清楚楚，不是很好嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言