國際蔬食文化節5月登場 佛光山設主題館民眾逛展兼禮佛
由人間福報、中華福報生活推廣協會主辦，農業部、環境部、衛福部、台北市政府指導的「2024國際蔬食文化節─蔬福生活」，將於5月10日至13日在台北世界貿易中心展覽一館B區熱鬧登場，高雄佛光山也開設了主題館，除了可觀佛禮佛，現場更書香洋溢、滿室芬芳。
從2005年起創辦的國際蔬食文化節，不僅帶動吃蔬食的環保愛地球風潮、打響國際口碑，展出內容更一年比一年精采。主辦單位表示，今年共規畫佛光山主題館、國際蔬食區、蔬食區、養生保健區、體育用品區、 減碳主題館、宗教文物區、食農教育區等多個展區，結合產、官、學、教界攜手打造最友善蔬食環境、體驗蔬福生活。
佛光山主題館這次以環形展場為主視覺的巧妙設計，除象徵「圓滿和諧」吉祥寓意，也體現佛光山開山祖師星雲大師「佛光普照三千界、法水長流五大洲」理念。還陳列多達365冊的《星雲大師全集》，並首度公開亮相高度達186公分的「景泰藍五方佛」。
此外，還有多場新書發表會在主題館輪番登場，5月11日中午12時50分舉行的《等待一朵蓮 挺水而出》新書發表。當天下午1時30分舉行《五季五行養生蔬食》的新書發表會，教導大眾如何搭配五季、五行來品味健康蔬食、感受土地豐饒與美好。
另個重頭戲，下午3時30分登場的「吃齋唸佛的老奶奶」發表會，這是國寶級文學作家黃春明的詩文作品，透過活潑音律與反覆出現的詞句，不僅讀來琅琅上口、生動有趣，高齡九十歲的黃春明當天亦將親自現身會場，分享寫作歷程。
5月12日上午現場將舉行「國定佛誕節浴佛祈福法會」，禮請佛光山副住持慧昭法師、中華佛教青年會理事長大慧法師、福智僧團副住持如得法師三大師主法，領大眾共沐佛恩。
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