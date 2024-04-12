民生醫院「開錯刀」傳主治醫師推病人進開刀房 衛生局：謠言

高雄市立民生醫院胸腔醫師本月4日發生推錯病人開錯刀醜聞，今天網友瘋傳稱吹哨者在醫院內部群組貼文截圖，指稱主治醫師自己去病房推病人到開刀房。高市衛生局說，截圖所說非事實。民生醫院說，是工友推錯病患進開刀房，但主治醫師陸希平發現開錯刀，要求補簽手術同意書，事後被記2大過免職並函送法辦。

高雄市立民生醫院4日要幫胸腔膿疱病患做引流手術，卻錯把同病房隔壁床的低血壓患者推入開刀房，全程經手的工友、護理師、麻醉師、及主刀的胸腔外科主任陸希平都未確認患者身分，陸希平動刀後才驚覺患者沒病灶，才知開錯刀。

有網友爆料，陸姓醫師在4日早上8時30分要搶刀房、自己跑去ICU推錯病患開錯刀，由於是陸自己推去的，所以整個刀房其他人包括麻醉科都沒有檢查手圈，但事後醫院院長卻將一堆不知情的ICU麻醉醫護訓斥至晚上9時，引發公憤，有員工因此上網吹哨，導致事件曝光。

民生醫院副院長張科說，當天因為病人有狀況，交接班時主治醫師打電話給護理站的護理師，要求趕快把病人送到開刀房，但正確的流程是要由開刀房的護理師打電話給護理站的護理師進行傳送，因為主治醫師沒有依照既定流程，導致後續疏失。

民生醫院表示，經調閱監視器畫面及訪談相關人，發現當天在對接也產生問題，包括負責傳送病人的工友、病房的護理師、手術室的護理師、麻醉科醫師、主刀醫師，沒有依照標準城去辨識並人身分，才會發生開錯刀的事情。

高市衛生局說，主刀醫師陸希平不但開錯刀且事後涉嫌病歷登載偽造，已記兩大過免職，相關人證、物證、及監視畫面事證，均已蒐證函送司法調查；整起病安事故民生醫院深切檢討並矯正系統風險，落實病人安全的醫療核心價值。