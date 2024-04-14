長期鼻塞要注意！網議8症狀恐是「鼻竇炎」發作



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「鼻竇炎症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的鼻竇炎症狀排行。

鼻竇是指圍繞在眼眶與鼻腔周圍的四對頭骨空腔，分別有位於鼻腔兩側的「上頜竇」、鼻腔後上部的「蝶竇」、前額的「額竇」，以及兩眼中間的「篩竇」。當鼻竇受到細菌、病毒、粉塵或過敏原的刺激時，就可能使得鼻黏膜充血腫脹，導致鼻內分泌物無法順利排出，進而引起鼻竇的感染與發炎。

「鼻塞」症狀影響睡眠好困擾 「鼻涕倒流」可能引起咳嗽反應

▲ 網友熱議8大鼻竇炎症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「鼻竇炎症狀」相關話題的討論，可以發現「鼻塞」是許多鼻竇炎患者常見的困擾。這是由於鼻竇發炎時，充血的血管會使得組織腫脹，阻礙空氣正常通過，黏膜分泌物也可能堵塞鼻腔，導致患者感覺呼吸不順暢。

有民眾就表示「因為鼻竇炎已經兩個禮拜沒睡好，睡到一半鼻塞都超嚴重好痛苦」，吸引有同樣問題的網友回覆「我也鼻塞兩個禮拜去看醫生，結果診斷是鼻竇炎」、「鼻塞讓晚上睡覺品質超差的，鼻竇炎真的嚴重干擾到我的生活」。對此，有醫師就提醒可以透過「多喝開水」、「洗鼻器清潔鼻腔」等方法來緩解鼻塞。

而鼻竇的發炎反應也會影響鼻腔黏膜細胞，促使它們產生更多的分泌物以抵抗感染，這些增加的黏液使得「鼻涕」變得多且濃稠，有時甚至會因為細菌病毒呈現黃綠色。其中，鼻腔前半段的鼻涕較容易被擤出，但後半段則可能會造成「鼻涕倒流」，出現鼻涕卡在鼻咽部引起不適感，或是進入喉嚨與氣管引發「咳嗽」反應的情形。

即有網友指出「得鼻竇炎好困擾，現在整個大咳嗽+鼻塞+流鼻水」，引起網友共鳴「我鼻竇炎兩個月到現在還在瘋狂咳嗽，真的快瘋掉」、「鼻涕變超多，一天擤掉一包衛生紙不誇張」等。

此外，當竇腔開始積膿時，也可能會壓迫到神經產生「頭痛」症狀，同時引發前額、眼眶、上頜部的腫脹和鈍痛感。

有網友就在討論區請益「有人鼻竇炎也會頭痛跟耳鳴嗎，吃藥三天還是有這些症狀好擔心」，吸引網友討論「我的症狀跟你一模一樣，從臉頰到頭頂都超痛的」、「我也是有咳嗽、流鼻涕、加上頭痛，今天去看醫生說我得了鼻竇炎」，指出頭痛是鼻竇炎常見的症狀，建議可以嘗試「吸熱蒸氣」來紓緩不適感。

鼻竇炎的早期症狀與上呼吸道感染十分相似，但若是這些症狀持續1至2週，就應該多加注意並及時就醫，遵從醫生的建議，通過合適的治療方法來紓緩症狀，才能避免不適症狀加重，保護自己的健康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「鼻竇炎症狀」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/29，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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