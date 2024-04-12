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李孟諺將掌交通部 觀光業盼赴陸禁團令有解

中央社／ 台北12日電

新內閣的交通部長將由現任行政院秘書長李孟諺接任。對此，觀光業界表示，希望新任部長可多聽聽業界意見，並期盼赴陸禁團令部分可以先遞出橄欖枝。

內定行政院長卓榮泰今天主持記者會，宣布520後第2波內閣人事，其中交通部長將由李孟諺接任。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，業界對李孟諺並不熟悉，但由李孟諺接交通部是步好棋，因為交通部的業務很多都是跨部會領域，協調各部會是很重要的工作。

李奇嶽指出，雖然李孟諺是水利出身，並非交通專業，但交通部的業務範圍太廣，本來就不可能找到一個完全符合各項專業的人才，不過希望李孟諺上任後可以多跟業界溝通合作，聽取意見。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成說，李孟諺接任部長，他認為很好，相信政府會把兩岸關係做好，且520是一個契機，希望新政府可以就赴中國大陸旅遊禁團令部分先遞出橄欖枝。

張永成指出，業界會爭取與李孟諺見面，希望李孟諺把業者的心聲直接向準總統賴清德表達、溝通，更希望李孟諺未來可以多聽業界意見。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙指出，李孟諺跟過去偏向技術官僚體系不同，希望上任後可以更仔細傾聽路權團體的聲音，尤其目前有爭議的道路交通管理處罰條例修正草案，還有很多調整空間。

交通部長 李孟諺 溝通

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