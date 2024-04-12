嗜甜、嗜高油脂食物…「泡芙人」中年婦健檢 驚見胰臟癌

嗜吃甜食、油炸等食物的人，除了可能會發胖外，更要小心胰臟癌上身。一名有抽菸習慣的55歲楊姓婦人，愛吃精緻甜點及高油脂、油炸食物，健檢發現她是體脂肪過多的「泡芙人」，進一步檢查竟檢出罹患「癌王」胰臟癌。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，楊姓婦人體態看起來不胖，但檢查卻發現她的肌肉量偏低、體脂肪35%，也就是所謂的泡芙人；再從腹部磁振造影（MRI）檢查發現，胰臟有一處明顯異常訊號的腫塊表現，高度懷疑是胰臟惡性腫瘤，進一步檢查確診為第2期胰臟癌，腫瘤約4公分大。

事實上，楊姓婦人的身體沒有明顯的不適症狀，僅偶爾會感覺腹部有些微悶脹感，但覺得那只是飯吃多了，才會使肚子脹脹的。由於她已多年沒有接受健檢，於是近期安排較全面的高階影像健康檢查，才意外發現胰臟有異常，隨即安排她至其他醫院接受治療。

錢政平指出，初期胰臟癌大多沒有明顯症狀，即便有症狀又會因胰臟身處位置在胃部後方，當發生像是上腹悶痛、消化不良、食欲不振等非特異性症狀，很容易被當作只是一般腸胃消化不良問題，因此很難早期發現，大多都是健檢意外發現。

「肥胖」是健康的慢性殺手，錢政平說，肥胖是許多疾病的危險因子，尤其應留意體脂是否過高，也就是男性體脂肪率超過25%、女性超過30%就會形成「隱性肥胖」，過高的體脂容易造成三高（高血脂、高血壓、高血糖）問題，也會提升其他慢性病風險。

胰臟癌的致病原因至今尚不明確，該如何預防胰臟癌？錢政平建議，民眾日常應維持飲食均衡、戒菸戒酒，作息正常，以降低發生機率。此外，若是胰臟癌的高危險群，包括肥胖、吸菸、遺傳慢性胰臟炎、糖尿病，以及家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤家族史者等，務必提高警覺，應主動安排檢查，及早發現及早治療。