勞部試辦彈性育嬰假 三寶爸：從「想請」變成「敢請」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
男性請育嬰假一來體現工作平等；二來短暫回歸家庭讓男方對照顧小孩有更多的理解和對配偶的體貼。記者林伯東／攝影
男性請育嬰假一來體現工作平等；二來短暫回歸家庭讓男方對照顧小孩有更多的理解和對配偶的體貼。記者林伯東／攝影

台灣出生人口連年創新低，想要改善趨緩這樣的趨勢，政府祭出不少育兒補助卻成效有限。專家認為，應讓家長有更多機會兼顧職場和照顧小孩，才能解決低生育率的問題 。勞動部規劃彈性育嬰留停試辦計畫，雇主可讓勞工以五天或七天請育嬰留停，也可單日申請。勞動部部長許銘春昨至立院衛環委員會專題報告「安心生養！試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」，透露已有六十三家公私企業表達參與試辦計畫的意願。原本規畫五月一日起試辦至年底，但因立委希望能做更周延的配套，預計最晚六月一日上路。

一位剛請完育嬰假的三寶爸表示，彈性育嬰假的作法會讓他從「想請」到「敢請」。雖然育嬰留職停薪是依法賦予勞工的權利，但育嬰假若請太久，勢必會對考績和升遷產生影響，改以周或日為單位來請將減輕勞工壓力。他認為，愈來愈多研究指出，小孩在成長階段若有更多父親的陪伴，有益於智力和性格發展。而根據他的經驗，男性請育嬰假一來體現工作平等；二來短暫回歸家庭讓男方對照顧小孩有更多的理解和對配偶的體貼。

台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，彈性育嬰假對於建構友善職場有幫助，但對於提升生育率效果「有待觀察」。他認為，此一政策比較像是「回應雇主和勞工的折衷方案」。彈性育嬰假跟一年七天的家庭照顧假很類似，但政府提供育嬰假八成津貼補助，會讓新手父母更敢請。而過去企業推彈性育嬰假有人力問題，如今勞部協助媒合，可以定期契約進用替代人力。

勞動部 小孩 育嬰假

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