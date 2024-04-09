彈性育嬰假／工商團體：考量163萬中小企業 應再評估

勞動部規畫彈性育嬰留停試辦計畫，工商團體昨日表示，勞動部體恤勞工並給予更彈性的育嬰留停天數，其美意值得肯定，但是建議考量到全台一六三萬家中小企業的難處，建議再多評估。

工商團體代表指出，勞工請育嬰留停天數目前最低門檻已降至卅天，近日又要試辦彈性育嬰假，然而，全台中小企業家數約一六三萬家，許多企業員工人數規模原本就不多，若勞動部一味地繼續放寬勞工育嬰留停天數，可降至五至七天，恐怕會對一六三萬家中小企業造成人力不足的嚴重衝擊。

工商團體說明，勞動部宣稱已有五十五家包含科技業、金融業的民營企業，及八家公營事業，包括經濟部油水糖電與衛福部一家署立醫院加入試辦。他們很好奇加入試辦行列的單位屬性及產業規模為何，相較於一六三萬家中小企業，目前加入試辦的企業僅五十五家，呼籲政府仍應重視更多企業的心聲。

個別公協會也因產業別不同，對試辦看法不同。有保險業者提出，業務員若申請彈性育嬰假，領取育嬰留職停薪津貼，可能也同時領取業績獎金，對企業會有獎金計算問題；對竹科業者而言，部分工作必須要在工作現場，產業不同在執行上會面臨不同問題，「不是反對政策」，而是要看彈性如何應用。