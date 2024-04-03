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清明連假降雨先少後多 吳聖宇：下周這兩天中北部恐降到17度

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清明連假降雨先少後多 吳聖宇：下周這兩天中北部恐降到17度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
清明連假收假日下周日（7日）恐有雷雨。本報資料照片
清明連假收假日下周日（7日）恐有雷雨。本報資料照片

明起到下周日四天清明連假，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，清明連假有兩波降雨，降雨前較少後增多，北東部溫度稍涼中南部偏暖，民眾如果南北往來要注意衣物適時增減。

吳聖宇指出，晴朗穩定且溫度偏高的天氣今天還有一天，只有山區午後有零星局部降雨機會，西半部高溫普遍32-34度，南部局部單點有機會35-36度或以上。

清明連假天氣如何? 吳聖宇指出，前半跟後半天氣型態不同，前半段(4-5日)微弱鋒面掠過台灣北部後東移，後續有較弱東北季風南下，北部、東半部有短暫陣雨機會，雨勢不大；中部、南部不受影響，多雲到晴。

溫度方面，受微弱東北季風影響，北部、東半部溫度稍轉涼，白天高溫下降到24-27度，中南部偏熱，白天高溫30-32度或以上，南部有局部35-36度高溫出現機會。

吳聖宇指出，後半段(6-7日)受另一鋒面接近並通過影響，天氣逐漸轉差，預估周六(6日)鋒面接近，前方雲層水氣會先影響台灣，中部以北、東北部、東部有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢不大，但降雨機會比4-5日更高，南部、東南部以多雲天氣為主。

下周日(7日)鋒面逐漸來到台灣上空，吳聖宇指出，天氣更不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，目前預報資料來看，這波鋒面的降雨條件沒有周日（3月31日）的鋒面這麼好，仍可能出現局部對流系統發展帶來較大雨勢或強陣風的機會。溫度仍是北東稍涼、中南偏暖，中南部高溫有機會逾30度。

吳聖宇說，下周一(8日)鋒面逐漸通過台灣向東移出，各地仍有短暫陣雨或雷雨，但發生較大雨勢機會下降。下周二鋒面離開，後續東北季風南下，迎風面有局部短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴。

吳聖宇指出，東北季風可能帶來稍涼的空氣，下周二、三(9-10日)北部、東半部白天溫度有機會偏涼一些，高溫可能降到22度以下，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫可能降到17-18度上下，預報仍可能出現變化，先提醒大家留意。

東北季風 高溫

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