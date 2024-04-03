聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／潤餅食材4訣竅 清明吃得更健康

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
清明節將至，要「健康」吃潤餅，可掌握4訣竅製作。本報資料照片
清明節將至，要「健康」吃潤餅，可掌握4訣竅製作。本報資料照片

清明節將至，又到了吃潤餅時節！潤餅有南北之分，北潤餅內餡多以燙熟的高麗菜與綠豆芽，加入炸紅糟肉、豆干及蛋酥等配料，撒上花生糖粉製成；南潤餅有蔬菜外，會加入滷肉、油麵、香腸等配料，再撒上花生糖粉。這樣包起來的潤餅，卻是高達500大卡的高熱量食物，得慢跑2小時才能消耗掉。若要手作健康的潤餅，可以掌握4大訣竅。

生菜或千張 當成餅皮

麵粉製品容易讓腸道敏感，特別是有麩質不耐的人，麵粉餅皮薄薄2張就有100大卡，多吃2捲很容易發胖。建議餅皮可換成生菜或千張豆皮。用兩片生菜捲起來變成生菜捲，不僅熱量低，還能吃到滿滿的植化素、酵素及纖維；如果擔心生菜的寄生蟲或農藥，也可以改用高麗菜，將高麗菜葉片燙熟，當成春捲皮也是一個好方法。

另外，千張熱量雖然沒有比較低，不過因為是黃豆製品，熱量來源從碳水化合物變成蛋白質，比較不會囤積成脂肪，也適合血糖控制不良的族群。

雞絲或豆干 替代炸肉

北潤餅常用炸紅糟肉，因為炸過容易生成致癌物質；南潤餅的滷肉及香腸有熱量過多、飽和脂肪、添加物過量問題。建議將裹粉的紅糟肉或滷肉，換成雞胸肉絲、白豆干絲會更好，尤其豆干的鈣質含量高、沒有膽固醇，適合有心血管疾病的人食用。另外，若擔心雞胸肉口感比較柴，可以改成雞腿肉，或是與鳳梨一起醃，肉質會比較軟。

香菇蘋果丁 鹹甜兼顧

蛋酥及菜酥用油炸過，兩湯匙熱量就100大卡，而且這些油脂都是劣質油，吃進身體容易卡在大大小小的血管裡，建議改用其他食材。喜歡鹹味口感的人，可用菜脯或香菇丁取代；喜歡甜味的人，可以用蘋果丁取代，這類食物都富含膳食纖維，尤其每朵鮮香菇就高達約3公克膳食纖維，可以促進腸道蠕動、預防便祕。

改用黑芝麻或亞麻仁粉

潤餅不一定要加花生糖粉，台灣氣候潮濕，花生容易滋生黴菌，黃麴毒素是一種相當頑固的毒素，非常耐高溫，280℃都不見得能殺光它，為了健康著想，建議改用黑芝麻粉，不僅鈣質含量高，也富含芝麻素、礦物質鎂，與花青素一起搭配，可以讓情緒更放鬆。或是改用亞麻仁籽粉也很搭，每一湯匙脂肪含量就高達6公克，且幾乎都是有助視力及腦部發展的omega-3脂肪酸。 

製作潤餅，可將餅皮換成高麗菜。本報資料照片
製作潤餅，可將餅皮換成高麗菜。本報資料照片

潤餅 脂肪 香菇

延伸閱讀

清明節吃潤餅！掌握四訣竅，不分南北都能享健康

新北金山墓園法拍18年不斷流標 清明前終脫手

清明東遊潮掃墓、旅遊 宜蘭監理站推公共運輸優惠

雲林清明燒金逾百噸 環保局「紙錢運鈔車」可預約代燒

相關新聞

1~3歲幼兒半數晚睡 愈大愈睡眠不足

衛福部建議學齡前幼兒每天至少需睡滿十一個小時，不過台師大團隊調查發現，幼童晚睡、睡眠不足比率隨年齡成長而增加，其中三歲幼...

消基會抽樣30件 市售鴨血7成混雞血

鴨血為火鍋常見配料，但消基會經兩次採樣發現，卅件樣品中有廿二件驗出雞成分，也就是約有七成三的產品是鴨血混雞血。消基會檢驗...

腸病毒就診數 創10年同期最高

上周全國腸病毒門急診累積六七三二人次，創下近十年以來同期最高，且出現今年首例腸病毒重症個案，為南部七個月大女嬰，所幸順利...

小林紅麴國內11例通報個案 多逾40歲

國內兩家業者進口日本小林製藥紅麴原料，再轉售五十三家廠商，相關產品達一三○種。衛福部食藥署統計，截至昨日累積十一例「非預...

整理包／2024大甲媽祖遶境！盤點日程、路線、禁忌、交管 完整攻略一次掌握

一年一度的台中市大甲媽祖遶境今年擇定4月5日起駕，除了是台灣盛大的宗教活動之一，也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質文化遺產」，吸引大規模傳統陣頭及大批信徒隨行。《聯合新聞網》整理了2024年大甲媽祖遶境進香的各類資訊，包含路線行程、行前須知、禁忌、交通管制等，讓有興趣參與盛事的民眾也能共襄盛舉。

健康你我他／吃6大營養素 吹頭髮8分乾

從小被叫黃毛丫頭的我，一直長不成瓊瑤筆下的女主角，擁有一頭烏黑濃密瀑布般的長髮是遙不可及的夢想。媽媽總是安慰說：「頭髮幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。