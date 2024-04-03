健康主題館／潤餅食材4訣竅 清明吃得更健康

清明節將至，又到了吃潤餅時節！潤餅有南北之分，北潤餅內餡多以燙熟的高麗菜與綠豆芽，加入炸紅糟肉、豆干及蛋酥等配料，撒上花生糖粉製成；南潤餅有蔬菜外，會加入滷肉、油麵、香腸等配料，再撒上花生糖粉。這樣包起來的潤餅，卻是高達500大卡的高熱量食物，得慢跑2小時才能消耗掉。若要手作健康的潤餅，可以掌握4大訣竅。

生菜或千張 當成餅皮

麵粉製品容易讓腸道敏感，特別是有麩質不耐的人，麵粉餅皮薄薄2張就有100大卡，多吃2捲很容易發胖。建議餅皮可換成生菜或千張豆皮。用兩片生菜捲起來變成生菜捲，不僅熱量低，還能吃到滿滿的植化素、酵素及纖維；如果擔心生菜的寄生蟲或農藥，也可以改用高麗菜，將高麗菜葉片燙熟，當成春捲皮也是一個好方法。

另外，千張熱量雖然沒有比較低，不過因為是黃豆製品，熱量來源從碳水化合物變成蛋白質，比較不會囤積成脂肪，也適合血糖控制不良的族群。

雞絲或豆干 替代炸肉

北潤餅常用炸紅糟肉，因為炸過容易生成致癌物質；南潤餅的滷肉及香腸有熱量過多、飽和脂肪、添加物過量問題。建議將裹粉的紅糟肉或滷肉，換成雞胸肉絲、白豆干絲會更好，尤其豆干的鈣質含量高、沒有膽固醇，適合有心血管疾病的人食用。另外，若擔心雞胸肉口感比較柴，可以改成雞腿肉，或是與鳳梨一起醃，肉質會比較軟。

香菇蘋果丁 鹹甜兼顧

蛋酥及菜酥用油炸過，兩湯匙熱量就100大卡，而且這些油脂都是劣質油，吃進身體容易卡在大大小小的血管裡，建議改用其他食材。喜歡鹹味口感的人，可用菜脯或香菇丁取代；喜歡甜味的人，可以用蘋果丁取代，這類食物都富含膳食纖維，尤其每朵鮮香菇就高達約3公克膳食纖維，可以促進腸道蠕動、預防便祕。

改用黑芝麻或亞麻仁粉

潤餅不一定要加花生糖粉，台灣氣候潮濕，花生容易滋生黴菌，黃麴毒素是一種相當頑固的毒素，非常耐高溫，280℃都不見得能殺光它，為了健康著想，建議改用黑芝麻粉，不僅鈣質含量高，也富含芝麻素、礦物質鎂，與花青素一起搭配，可以讓情緒更放鬆。或是改用亞麻仁籽粉也很搭，每一湯匙脂肪含量就高達6公克，且幾乎都是有助視力及腦部發展的omega-3脂肪酸。