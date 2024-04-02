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用路人注意！國5清明連假第2天首實施北上高乘載 下午1點就管制

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
因應清明節連假的返鄉及旅遊人潮，國5北上提早到第二天、也就是星期五就實施高乘載共有3天，時間上也提早下午1點啟動管制。本報資料照
因應清明節連假的返鄉及旅遊人潮，國5北上提早到第二天、也就是星期五就實施高乘載共有3天，時間上也提早下午1點啟動管制。本報資料照

因應清明節連假龐大返鄉及旅遊人潮，國5北上高乘載管制首次提早到連假的第二天（星期五）就實施，也就是清明連假4天中，國5就有3天是北上高乘載管制，而且提早到下午1點開始管制車上必須坐滿3人，高公局坪林行控中心與縣政府提醒用路人留意。

清明連假的車流不容小看，高公局第一次在清明連假第二天，星期五就開始針對國5啟動北上高乘載管制，通常周日的北上高乘載是下午3點到晚上8點，清明連假的4月5日、6日、7日（周五至周日）頭城、宜蘭、羅東、蘇澳的北上入口不但都有高乘載，而且提早到下午1點就實施，晚上6點結束，請用路人儘早上路，不要塞到太晚。

這次清明連假從4日至7日共有4天，依照往年經驗，清明節的返鄉掃墓與旅遊人潮全擠在這4天，車流量相當驚人，過年雖也有返鄉及旅遊人潮，但因年假的天數比較多，分散車流。清明連假只有4天，車流集中在這4天湧上路，預估連假第一天的南下與倒數第二天的北上，用路人都要有塞到深夜或隔天凌晨的準備。

縣政府交通處與警察局今天報告清明節交通疏運措施，請用路人特別留意高乘載時間，此外國5單一費率收費，連假每天零點至清晨5點全線雙向暫停收費。匝道封閉： 4月 4日零點至中午12點石碇坪林南向入口，4月5日清晨5點至中午12點石碇坪林南向入口。

清明節 連假 高乘載管制 高公局

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