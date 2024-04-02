清明連假湧人潮 北市建國高架、交流道實施高承載

4月4日至7日為清明節連續假期，台北市主要道路、聯外橋梁與轉運站等處將出現返鄉掃墓及出遊人潮。北市交通警察大隊今表示，4日清晨5時至12時，國道一號南下將實施高承載管制，台北市管8處交流道、高架道路都會進行管制。

為因應返鄉掃墓及出遊人潮，北市警局規畫交通疏導勤務，於放假前一日傍晚（4月3日）在忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，派員提前在16時到崗加強交通疏導，其餘路口於16時30分到崗。

北市交大提醒，高速公路局4月4日清晨5時至12時，針對國道一號南下方向實施高乘載管制，台北市管制點，有建國高架道路，管制區在南往北建國高架、民權東路匝道出口前。

其餘為北市境內交流道南下入口，包括重慶北路交流道、民族東路松江路匝道口、濱江街高速公路南下匝道口、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口。

另，北市公運處、殯葬處規畫「掃墓公車」，可前往富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓等墓區，民眾可免費搭乘掃墓公車，警察局也針對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊。

北市警局提醒，連假欲前往陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園或各百貨娛樂場所，可盡量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。連假易聚集人、車潮地點，警方也會加強違規停車取締、拖吊。