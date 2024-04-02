吳德榮：今起三天熱如夏局部逾36度 清明節晚北東變天
天氣轉好變熱了，中央大學大氣科學系兼任副教吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起三天暖熱如夏，全台逾33度，要防中暑，但清明節下午起微弱鋒面掠過，北台會下雨，氣溫稍降。
吳德榮指出，今天至清明節白天暖氣團影響，各地晴朗穩定，暖熱如夏，氣溫逐日漸升，局部地區最高氣溫甚至達36度以上，要注意防曬、小心中暑；西半部及金馬易起霧，應注意即時訊息。今日各地區氣溫：北部19至34度，中部20至35度，南部20至36度，東部17至33度。
吳德榮指出，清明節下午起至周六微弱鋒面掠過影響輕微；北部及東半部雲量逐漸增多、轉有局部短暫雨的機率。北台氣溫略降，對其他地區影響很小，仍為多雲時晴、偏暖的天氣。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，收假日（下周日）至下周二(9日)鋒面結構增強，鋒面附近有「對流系統」發展，伴隨「雷雨胞」消長，局部地區有短暫陣雨或雷雨，不排除「雷擊、強風及瞬間大雨」發生機率。下周三鋒面遠離，天氣好轉。但仍應注意最新資料的調整。
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