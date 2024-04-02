【專家之眼】廢除原產地標示：這次美國萊豬真要來了？

我國於2022年1月1日開放含萊克多巴胺豬肉(以下簡稱「萊豬」)進口，惟根據衛福部食藥署的「豬肉儀表板」網頁的資訊，截至3月底，尚未有任何的進口豬肉被驗出萊劑。值得注意的是，美國近來又有新動作，即在對新政府施壓，解除萊豬障礙。

台灣自從開放外國豬肉進口後，美國一直為我國首要進口豬肉的來源，引用農業部農業貿易統計資料庫資料，2009年美豬還創下2.27萬公噸的紀錄，之後在加拿大、西班牙以及丹麥等國的競爭下，市占率才開始下滑，但仍列居主要進口國之一。

蔡英文總統於2020年8月28日無預警宣布，開放美國含「萊克多巴胺」（Ractopamine）的豬肉，以及30月齡以上的美國牛肉進口，並自2021年元旦正式生效。由於萊豬威脅國人健康，美國豬肉銷售立即崩盤，開放前的2020年還進口1.57萬公噸的美豬，2021年開放後僅剩1943公噸，隔年更只有847公噸之譜。直到去(2023)年確認沒有任何萊豬進口後，始回復至1.16萬公噸。

美國貿易代表署（USTR）3月29日發表《2024年國家對外貿易壁壘貿易評估報告》(2024 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers)，內文點名台灣以保障食品安全為由，對美國豬肉產品（包括加工豬肉產品）實施原產地標示，同時實施進口豬肉中萊克多巴胺的最大殘留限量（MRL），此舉如同暗示美國豬肉產品有食品安全問題。報告指出原產地標示，已違反技術性貿易障礙協定(Agreement on Technical Barriers to Trade，TBT協定)，美方已向WTO提出關切，並透過TIFA等會議表達不滿。

另外，報告也指出我國對於豬肉的肌肉、脂肪和肝臟中的萊克多巴胺的最大殘留限量規定，較國際食品法典委員會（CODEX）嚴格。而且台灣檢測萊克多巴胺殘留的方法，也與食品法典委員會建議的萊克多巴胺分析方法不一致。美方認為我國這些規定係設立衛生與植物檢疫障礙，亦要求我國須比照CODEX的作法。

美國也沒放過牛肉，認為台灣聲稱因狂牛症的風險，對美國牛肉產品設定禁令，包括牛絞肉，以及動物副產品(牛脂肪與血液類產品)；且對於牛肌肉與內臟的MRL，也應全面檢討。有趣的是，美國對於我國進口牛肉需原產地標示的規定，卻與豬肉雙重標準，不認為是暗示美牛有食品安全問題，只是因為美牛占我進口牛肉數量高達7-8成。

美國在國人逐漸接受美豬之後，開始對政府施壓，迫始我方廢除原產地標示，並放寬內臟的MRL標準。過去蔡政府對於美國的要求幾乎照單全收，倘新政府接受美國的無理要求，消費者將不易辨識進口肉品的來源。尤有甚者，國人飲食習慣偏好食用內臟產品，婦女坐月子常食用豬腎來進補，恣意放寬MRL標準，勢將衝擊國人的健康。

大家都以為開放萊豬前，時任行政院長蘇貞昌宣稱進口豬肉採「逐批查驗」政策，已持續至今。事實上，只有開放萊豬前二年如此，之後抽驗比率隨即降為百分之廿到百分之五十。後來在總統大選期間查獲業者將美豬產地標示為加拿大進口，才被迫恢復逐批查驗。

看看蔡政府虛與委蛇的態度，新政府哪天又放鬆檢驗，萊豬出現在市面上，也就不足為奇了！