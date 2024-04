【專家之眼】廢除原產地標示：這次美國萊豬真要來了？

我國於2022年1月1日開放含萊克多巴胺豬肉(以下簡稱「萊豬」)進口,惟根據衛福部食藥署的「豬肉儀表板」網頁的資訊,截至3月底,尚未有任何的進口豬肉被驗出萊劑。值得注意的是,美國近來又有新動作,即在對新政府施壓,解除萊豬障礙。

台灣自從開放外國豬肉進口後,美國一直為我國首要進口豬肉的來源,引用農業部農業貿易統計資料庫資料,2009年美豬還創下2.27萬公噸的紀錄,之後在加拿大、西班牙以及丹麥等國的競爭下,市占率才開始下滑,但仍列居主要進口國之一。

蔡英文總統於2020年8月28日無預警宣布,開放美國含「萊克多巴胺」(Ractopamine)的豬肉,以及30月齡以上的美國牛肉進口,並自2021年元旦正式生效。由於萊豬威脅國人健康,美國豬肉銷售立即崩盤,開放前的2020年還進口1.57萬公噸的美豬,2021年開放後僅剩1943公噸,隔年更只有847公噸之譜。直到去(2023)年確認沒有任何萊豬進口後,始回復至1.16萬公噸。

美國貿易代表署(USTR)3月29日發表《2024年國家對外貿易壁壘貿易評估報告》(2024 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers),內文點名台灣以保障食品安全為由,對美國豬肉產品(包括加工豬肉產品)實施原產地標示,同時實施進口豬肉中萊克多巴胺的最大殘留限量(MRL),此舉如同暗示美國豬肉產品有食品安全問題。報告指出原產地標示,已違反技術性貿易障礙協定(Agreement on Technical Barriers to Trade,TBT協定),美方已向WTO提出關切,並透過TIFA等會議表達不滿。

另外,報告也指出我國對於豬肉的肌肉、脂肪和肝臟中的萊克多巴胺的最大殘留限量規定,較國際食品法典委員會(CODEX)嚴格。而且台灣檢測萊克多巴胺殘留的方法,也與食品法典委員會建議的萊克多巴胺分析方法不一致。美方認為我國這些規定係設立衛生與植物檢疫障礙,亦要求我國須比照CODEX的作法。

美國也沒放過牛肉,認為台灣聲稱因狂牛症的風險,對美國牛肉產品設定禁令,包括牛絞肉,以及動物副產品(牛脂肪與血液類產品);且對於牛肌肉與內臟的MRL,也應全面檢討。有趣的是,美國對於我國進口牛肉需原產地標示的規定,卻與豬肉雙重標準,不認為是暗示美牛有食品安全問題,只是因為美牛占我進口牛肉數量高達7-8成。

美國在國人逐漸接受美豬之後,開始對政府施壓,迫始我方廢除原產地標示,並放寬內臟的MRL標準。過去蔡政府對於美國的要求幾乎照單全收,倘新政府接受美國的無理要求,消費者將不易辨識進口肉品的來源。尤有甚者,國人飲食習慣偏好食用內臟產品,婦女坐月子常食用豬腎來進補,恣意放寬MRL標準,勢將衝擊國人的健康。

大家都以為開放萊豬前,時任行政院長蘇貞昌宣稱進口豬肉採「逐批查驗」政策,已持續至今。事實上,只有開放萊豬前二年如此,之後抽驗比率隨即降為百分之廿到百分之五十。後來在總統大選期間查獲業者將美豬產地標示為加拿大進口,才被迫恢復逐批查驗。

看看蔡政府虛與委蛇的態度,新政府哪天又放鬆檢驗,萊豬出現在市面上,也就不足為奇了!