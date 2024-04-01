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軍民共用台中機場 寬體機無法停靠

聯合報／ 記者游振昇劉柏均／台中報導

台中機場昨天起新增3條國際航線，地方更關切台中機場未來的定位與長遠規畫。交通部民航局表示，台中機場既有航廈整建去年完工後，新增的兩條滑行道正興建中，預計明年3月完工，目前也正在辦理第三航廈先期規畫，以滿足2040年年運量達到500萬人次的需求，不過，台中市長盧秀燕希望民航局能再加快腳步。

中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰表示，航空業者增開國際線，中部民眾出國不必再到桃園，但台中機場到市區的接駁交通仍不方便，而且台中機場是軍民共用機場，擴建和跑道等問題，仍待交通部和國防部協調。

星宇航空董事長張國煒說，台灣現在出國人數恐怖到有點嚇人，比國旅多，代表台灣消費力非常高，依這種情形，只靠桃園機場不夠，星宇航空搶先機，希望台中機場後勤補給和大型倉庫等問題，可獲得協助與解決。

張國煒說，台中機場屬軍民共同機場較複雜，有時需和國防部協調，近幾年國防部已較寬鬆，不過台中機場目前還無法供寬體機飛行和停靠，中央政府要看是否有民航業者願意在台中深耕，才會有更多建設規畫。

台中市長盧秀燕說，交通部對台中機場定位和發展要有長遠規畫，但對台中機場規畫的2040年的目標，時間可能太久了，希望再討論加快腳步；立委何欣純表示，會在立院協助推動，加快台中機場計畫速度；立委蔡其昌表示，他也會在立院爭取台中機場新航廈興建和區位規畫，可飛大型飛機。

台中航空站主任張瑞澍表示，目前受限停機坪和滑行道，台中機場只能容納約200人飛機停靠，民航局有2040年計畫，未來台中機場陽西區會整體開放，可滿足寬體機停靠。

國防部 桃園機場

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