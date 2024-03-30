退休力步道／熟齡族儲值健康 100條負離子步道秘笈
想要擁有理想老後，健康是必備條件，為鼓勵民眾親近大自然進而提升健康，聯合報健康事業部與元氣網聯手徵求「全台百條退休力步道路線」，邀請「失智・時空記憶的旅人」、「慢病好日子同學會」、「那些癌症教會我的事」社群粉絲及關注健康的民眾，推薦可提升肌力、五感療癒的森林、戶外步道。
雙北及台中 被推薦次數最多
共計回收有效問卷三百廿五份，推薦步道逾二百五十條，前十大退休力步道依序是：大坑步道、象山步道、柴山步道、陽明山二子坪步道、特富野古道、四獸山步道、野馬瞰山步道、溪頭森林步道、滿月圓森林步道、草嶺古道。
其中有六條位於六都，根據本次問卷調查，被推薦次數最多的縣市前三名分別為：台北市、新北市、台中市，也集中在都會區。
台大森林環境暨資源學系教授余家斌表示，調查發現，都會區的步道被推薦次數較多，民眾較喜歡住家周圍的郊山步道，主要原因應為可及性高，而六都以外的縣市甚至偏遠地區步道，由於附近居民本來就比較少，連帶的也影響到被推薦次數。
實踐ESG 竹嘉宜花最有感
本次問卷同時請民眾為推薦的步道對於當地實踐健康ＥＳＧ（Ｅ代表環境保護、Ｓ代表社會責任、Ｇ代表公司治理）評分，參考指標如「乾淨的環境」、「低碳旅遊」、「設有綠色交通工具（舒適的乘載環境、減少道路交通擁擠、降低空氣汙染）」，分數愈高代表對於當地實踐健康ＥＳＧ的認同度愈高。
滿分五分，分數達四點五分以上縣市為嘉義市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣，皆是非六都地區；四點三分以上，緊追在後的縣市為南投縣、雲林縣、台中市、台北市，顯示民眾推薦的步道雖然以都會區為主，但沒有反映在實踐健康ＥＳＧ的認同度，民眾反而對非六都縣市在ＥＳＧ表現上較有感。
至於民眾推薦原因，所有人不分年齡都很重視步道沿途風景，卅五歲以下的年輕族群對無障礙設施及步道是否平整無感，但是卅五歲之後就會納入考量；最重視無障礙設施的是七十六歲以上民眾。此外，四十五歲之後的族群會開始重視負離子及芬多精。
台灣有許多值得探索的步道，除了自己熟悉的路線以外，不妨嘗試未曾走過的路，邂逅不一樣的美景，聯合報健康事業部與元氣網依據問卷調查結果，整理出一份「具有高濃度的負離子、豐富的芬多精」步道完整推薦名單，掃描QR code並加入元氣網會員即可免費獲得，作為下一次登山健行的參考指南。
退休力課程／用手機拍美照 晉升攝影達人
你樂於分享照（影）)片，喜歡把生活中的美好時刻記錄下來嗎？想要記錄生活中的美景，但好像不管怎麼拍，照（影）片都看起來普普通通？你想知道同一個地方為什麼有人總是拍得比較好看嗎？想知道攝影師如何透過鏡頭看世界的嗎？聯合報特別企畫退休力課程「手機攝影系列課程」，邀請業界專業師資手把手傳授心法，傳授如何用專業的視角解析環境，發現生活中無所不在的美，只用一隻手機也可以拍出有情境、有重點、有美感的照（影）片，讓照（影）片更上一層樓，晉升攝影達人！
上課時間：
一、四月十一日（四）在餐桌上旅行美食篇
二、四月十八日（四） 從零開始，輕鬆打造專業短影音
三、四月二十五日（四）從新手到高手，讓你的短影音更上層樓
地點：紀州庵文學森林（台北市中正區同安街一○七號─新館三樓）
洽詢：○二-八六九二-五五八八轉五八六九或二○七○
報名：課程詳細資料及報名 https://health.udn.com/service/index?%3Ftype=course&type=physical
數位版看這裡
選一條步道輕鬆走
台灣得天獨厚的地形，從南到北擁有不計其數的登山步道，有經典熱門路線，也有隱藏版絕美祕境，不僅如此，國健署在全台各縣市也設有社區健走步道，可以說只要願意，隨時都能進行一場步道健行活動。請進數位版，線上探訪名人專家的推薦路線，選一條適合自己的步道，動起來！
銀河洞、坪溪古道...一圖看名人推薦退休力步道 森林浴提升免疫力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言