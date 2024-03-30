退休力步道／熟齡族儲值健康 100條負離子步道秘笈

想要擁有理想老後，健康是必備條件，為鼓勵民眾親近大自然進而提升健康，聯合報健康事業部與元氣網聯手徵求「全台百條退休力步道路線」，邀請「失智・時空記憶的旅人」、「慢病好日子同學會」、「那些癌症教會我的事」社群粉絲及關注健康的民眾，推薦可提升肌力、五感療癒的森林、戶外步道。

雙北及台中 被推薦次數最多

共計回收有效問卷三百廿五份，推薦步道逾二百五十條，前十大退休力步道依序是：大坑步道、象山步道、柴山步道、陽明山二子坪步道、特富野古道、四獸山步道、野馬瞰山步道、溪頭森林步道、滿月圓森林步道、草嶺古道。

其中有六條位於六都，根據本次問卷調查，被推薦次數最多的縣市前三名分別為：台北市、新北市、台中市，也集中在都會區。

台大森林環境暨資源學系教授余家斌表示，調查發現，都會區的步道被推薦次數較多，民眾較喜歡住家周圍的郊山步道，主要原因應為可及性高，而六都以外的縣市甚至偏遠地區步道，由於附近居民本來就比較少，連帶的也影響到被推薦次數。

實踐ESG 竹嘉宜花最有感

本次問卷同時請民眾為推薦的步道對於當地實踐健康ＥＳＧ（Ｅ代表環境保護、Ｓ代表社會責任、Ｇ代表公司治理）評分，參考指標如「乾淨的環境」、「低碳旅遊」、「設有綠色交通工具（舒適的乘載環境、減少道路交通擁擠、降低空氣汙染）」，分數愈高代表對於當地實踐健康ＥＳＧ的認同度愈高。

滿分五分，分數達四點五分以上縣市為嘉義市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣，皆是非六都地區；四點三分以上，緊追在後的縣市為南投縣、雲林縣、台中市、台北市，顯示民眾推薦的步道雖然以都會區為主，但沒有反映在實踐健康ＥＳＧ的認同度，民眾反而對非六都縣市在ＥＳＧ表現上較有感。

至於民眾推薦原因，所有人不分年齡都很重視步道沿途風景，卅五歲以下的年輕族群對無障礙設施及步道是否平整無感，但是卅五歲之後就會納入考量；最重視無障礙設施的是七十六歲以上民眾。此外，四十五歲之後的族群會開始重視負離子及芬多精。

台灣有許多值得探索的步道，除了自己熟悉的路線以外，不妨嘗試未曾走過的路，邂逅不一樣的美景，聯合報健康事業部與元氣網依據問卷調查結果，整理出一份「具有高濃度的負離子、豐富的芬多精」步道完整推薦名單，掃描QR code並加入元氣網會員即可免費獲得，作為下一次登山健行的參考指南。