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北市受理性騷案成長3成 現代婦女基金會舉行CSW68線上論壇

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現代婦女基金會與蘭馨交流協會共同舉辦CSW68線上會議。圖／現代婦女基金會提供
現代婦女基金會與蘭馨交流協會共同舉辦CSW68線上會議。圖／現代婦女基金會提供

台版MeToo屆滿周年前夕，現代婦女基金會、國際蘭馨交流協會中華民國總會日前攜手舉辦聯合國第68屆NGO CSW Forum線上會議，從政策、文化、法律等面向探討MeToo運動對台灣的影響。與會的台北市性別平等辦公室指出，北市受理性騷擾申訴調查案件3年來增加3成，顯示市民的性騷擾防治意識逐漸提升。

前國際蘭馨交流協會世界理事、現代婦女基金會董事長潘維表示，現代婦女基金會成立宗旨就是要終結性別暴力，讓每個人都有免於恐懼的自由。而共同主辦的國際蘭馨交流協會至今已有一百多年的歷史，在聯合國有5個聯盟、全球118個國家有6萬6千位會員，同樣致力消除性別暴力和推動經濟賦權。

台北市性別平等辦公室執行秘書朱一宸指出，台灣MeToo事件凸顯受害者求助無門、甚至遭受二度傷害的困境，北市自2019至2022年性騷擾總案件數1089件，占全國18.6%，受理性騷擾申訴調查的案件也呈現成長趨勢，2021年352件，至2023年已成長至458件，3年成長3成，顯示市民的性騷擾防治意識逐漸提升。

朱一宸說，北市府除提供第一線經驗供中央修法建議外，內部也改革調查流程、增加監督管理機制，並與現代婦女基金會合作成立性騷擾諮詢專線，2023年7月底至12月底，共接獲235通諮詢電話。

世新大學性別所長伍維婷認為，東方文化強調以和為貴，而西方則是自我主義。特別東方女性傾向照顧社群裡的和諧，但這種文化卻阻礙女性為自己發聲。 正因為如此，她觀察，台灣MeToo多是以言詞性騷擾和不可慾的性注視（unwanted sexual attentions）為主，涉及各種程度不一的性侵行為的案例較少，這和好萊塢大咖被MeToo的情勢很不一致。

除有法律支持，伍維婷說，還必須從其他方面著手，包括更好的性教育和情緒教育，讓學生反思性騷擾經歷或不愉快的情感經驗，甚至是該如何追求對象，界線如何訂定。此外，不同產業、階層結構中的性別文化，例如軍中或企業，要運用方法來建構讓受害者可以為自己發聲，翻轉現有文化。 

自MeToo爆發後，基金會推出「性騷擾防治專線計畫」 及「性別友善職場方案」，企業邀約演講場次為原來的2.8倍。此現象究竟是法令修改讓企業產生壓力，還是企業真的意識到性騷擾防治的重要性？現代婦女基金會督導張妙如認為，MeToo後企業確實意識到內部性別結構議題、或者高層性別敏感度較低等問題，法令的修改也讓性騷擾議題更加被企業重視。

MeToo 性騷擾 現代婦女基金會 職場

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