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經痛20年元兇找到了！她靠「戒奶」脫離苦海：狂喝冰的也不痛

聯合新聞網／ 綜合報導
不少女性深受經痛困擾，一名女網友分享，自從戒掉奶製品後，經痛問題居然從此得到緩解。女性經痛示意圖。 圖／ingimage
不少女性深受經痛困擾，一名女網友分享，自從戒掉奶製品後，經痛問題居然從此得到緩解。女性經痛示意圖。 圖／ingimage

不少女性每個月都深受「經痛」的折磨，近日一名女網友分享，長期以來她的經痛十分嚴重，每個月都要靠止痛藥緩解，到醫院檢查、嘗試許多民間偏方都無法解決。直到她因為減肥而開始飲食管理，停止食用「奶製品」，才發現困擾她20年的經痛元兇竟是「牛奶」。

原PO在Dcard發文表示，她從高二那年開始經痛，輕則在家無法動彈，大部分都會痛到上吐下瀉，也常常跑急診，只要一見血就要立刻吞止痛藥。原PO的經期一直都很規律，去醫院檢查也沒有囊腫等婦科疾病，然而每次經痛卻都很嚴重，「這讓我更無奈，因為根本找不到原因」。她試過中藥調理、戒冰飲、經前一周熱敷、月見草油等民間偏方，但能有效緩和經痛的方法只有止痛藥和口服避孕藥。

原PO指出，直到去年因為減肥的緣故，她開始飲食管理，基本上是低碳、多喝水、戒飲料，還有最關鍵的一點「停止食用任何奶製品」，結果那個月她每天喝大杯冰美式咖啡，竟然奇蹟似的月經來一點都不痛。起初她猜測是飲食較清淡，或有多喝水的關係，「幾個月後實測下來，我確定了導致我經痛的元兇就是『牛奶』」。

原PO表示，「原本我超愛喝鮮奶茶和拿鐵，因為減肥戒掉了最愛的鮮奶，沒想到我的人生因此改變，從此以後不再經痛了」，如今的她不但不會經痛，經期時也可以喝冰水，皮膚狀況也穩定很多，「經期前7天開始，我一定不碰乳製品，連起司或有含奶的甜點也不碰。忍7天，我可以輕鬆度過接下來的21天，個人覺得非常值得」。

貼文引起熱烈討論，不少人也分享自身經驗，「我因為皮膚戒奶戒糖後，真的不太會痛了，皮膚也好很多」、「我的經期狀況跟原PO很類似，之前去看中醫，醫生請我不要再碰奶製品，包括鮮奶、優格、優酪乳等等」、「半年前因濕疹爆發看中醫調養，醫生要我從戒酪奶製品開始，自己加碼戒了麩質、蛋和減醣，我本來也是生理期一定經痛，但最近這半年也都相安無事」、「實證證明有很多人戒蛋奶、戒麩質，膚況就變得超級穩定，或是一直困擾自己的某些狀況消失，我也覺得很不可思議，原來奶類真的是發炎的元兇」。

中醫 減肥 牛奶 生理期 經痛

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