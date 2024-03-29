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睡醒內褲黃一片 18歲男大生染淋病

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
預防淋病要避免危險性行為，性行為時全程使用保險套，可降低感染的機會。圖／123RF
預防淋病要避免危險性行為，性行為時全程使用保險套，可降低感染的機會。圖／123RF

睡醒發現內褲黃一片，竟是淋病作祟！書田診所泌尿科副院長林儒廷指出，交友軟體盛行等原因，性傳染病趨於年輕化，主要感染族群以20至24歲為多，有些患者需要一天更換數件內褲，且男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等，女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，對兩性都可能造成不孕。建議在性伴侶感染時，要一起接受治療，用抗生素治療最快1周可以痊癒。

據疾管署統計，國內淋病感染人數在112年8257例創新高，淋病是親密接觸感染，即便在疫情期間也持續增加。林儒廷說，因各種交友軟體盛行，近期一名18歲男大學生，由媽媽陪同就診，自述一周前與網友發生親密行為，這幾天尿道出現大量黃色分泌物、尿道灼熱，檢驗確認為淋病，是淋病年輕化的案例。

淋病是接觸到淋病雙球菌引起，林儒廷說，男性在感染2至7天後就可能有症狀，男性因為尿道比較長，容易在尿道口出現白色或黃色膿狀有異味的分泌物，排尿有灼熱刺痛感，症狀較明顯；但女性尿道結構短，症狀極不明顯，大多無痛感，少部分會出現黃綠色膿狀分泌物，容易被忽略。所以有些男性患者治療完畢後，接觸感染的女性伴侶，容易復發，通常會建議雙方一起治療。

淋病、梅毒、愛滋病等性傳染病，都屬於法定傳染病，林儒廷表示，部分患者會同時感染一種以上的性病，不過診斷方式不同，淋病用尿液及分泌物檢驗，梅毒和愛滋病則需要抽血檢驗。

淋病的治療，林儒廷指出，主要是抗生素藥物治療，由於淋病常同時合併披衣菌感染，如果無法排除披衣菌感染的可能，通常會一併治療，一般會打針併服口服抗生素，整個療程約1至2周就可以完成，建議治療一個療程後還是要回診，驗尿、確認分泌物狀況及主觀感受；發病前後的伴侶、性接觸對象，不論有無症狀應同時就醫檢查治療，以免反覆交互感染而難以治癒。

林儒廷說，感染淋病未適當治療，男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等，嚴重時會引起尿道狹窄、不孕等問題；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，甚至也可能造成不孕。

林儒廷提醒，預防淋病，要避免危險性行為及多重性伴侶，發生性行為時全程使用保險套，可降低感染的機會，若出現疑似症狀時，應避免性行為並盡快就醫，伴侶、性接觸對象也一同就醫，切忌自行用藥，以免延誤病情，而有引發併發症的可能。

伴侶 愛滋病

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