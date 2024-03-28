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多國對核電態度轉正 藍委：還要緊抱廢核神主牌？

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
英國首相蘇納克日前宣布約新台幣80億元的核能公共投資，電商亞馬遜也計畫以約新台幣208億元購買核電，以便全天候有穩定的能源。圖為核三廠，示意圖。本報資料照片
英國首相蘇納克日前宣布約新台幣80億元的核能公共投資，電商亞馬遜也計畫以約新台幣208億元購買核電，以便全天候有穩定的能源。圖為核三廠，示意圖。本報資料照片

大力減碳已是全球趨勢，許多國家除了大力發展再生能源外，同時也著手重啟、延役、新建核電廠等工作。國民黨立委今天表示，產業界也建議政府應重啟核電，國家也應大力培養核工人才，「賴清德都可以把台獨放下了，廢核政策是否也能？」

立法院教育及文化委員會今天邀請核能安全委員會主任委員陳東陽列席報告業務概況，並備質詢。

英國首相蘇納克日前宣布約新台幣80億元的核能公共投資，其中包括民用核能產業；世界最大電商亞馬遜因應日與俱增的用電需求，也計畫以約新台幣208億元購買核電，以便全天候有穩定的能源。

國民黨立委洪孟楷表示，不只英國和亞馬遜，美國政府也將提供15億美元貸款重啟密西根州一座於2022年關閉的核電廠，近期國內電價吵得沸沸揚揚，能源政策面在安全、專業、合理、可靠的原則下應該讓大家來選擇，目前台灣的核電逐漸停擺，應討論延役的可能性。

陳東陽指出，每個核電廠就像人的健康情況，需要從個案來看，目前台電若要延役，技術上台電也需要檢視核電機組的情況。

洪孟楷另指出，美國現在的核電廠有90多座，如果台灣對比美國的發電占比，美國核電至少占20%，當中多少核電廠已超過40年？陳東陽回應表示，已有59座超過40年。

洪孟楷說，就專業安全考量，核電廠是可以延役的，很多企業領袖也贊同民進黨的能源政策需要被檢討，政府應該發展各種能源選項，包含核能，「台獨金孫賴清德都可以把台獨放下了，廢核政策是否也是如此？」

國民黨立委柯志恩指出，我國應該持續培養優秀人才，將國際最新知識和技術帶回台灣，結果核工系卻不在教育部公費留學的補助中，核融合技術發展、核電安全等都應該大力培養優秀人才才對。

核能 核電 美國

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