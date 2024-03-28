高鐵國旅聯票前進高雄限時優惠 6月底前加購車票享8折

台灣高鐵公司鼓勵旅客搭高鐵旅遊，即日起至6月30日（出發日期自4月1日至6月30日），推出國旅聯票「前進高雄 嗨玩一波」限時優惠，凡購買國旅聯票高雄地區指定商品，加購高鐵車票即享8折起優惠（疏運期間維持85折）。

台灣高鐵公司表示，「國旅聯票」精選千項旅遊商品，包含熱門體驗、景點門票、交通接駁、運動賽事、特色遊程，加購高鐵車票再享優惠。喜歡到樂園遊玩的旅客，推薦購買「鈴鹿賽道樂園」門票相關體驗，以「鈴鹿賽道樂園單人無限暢遊券」票券，加購高鐵台北-左營來回車票為例，相較於分別購買車票及票券，可省下1030元。

高鐵公司指出，想要享受自然風光的旅客，「國旅聯票」也規畫「高金棧遊港夕陽線遊船」行程，旅客可以一邊聆聽專業導遊介紹港都豐富的人文歷史文化，一邊悠閒乘坐遊船。若以「高金棧遊港夕陽線遊船」行程加購高鐵台北-左營來回車票為例，購買「國旅聯票」相較於分別購買車票及體驗行程，可省下660元。

高鐵公司表示，「國旅聯票」優惠活動期間即日起至6月30日，可透過Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統、雄獅旅遊合作平台選購。現在下單不僅享有優惠，還可享TGo會員點數加碼贈及各合作平台提供的現金折抵、銀行刷卡回饋等額外好康。