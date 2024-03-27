國圖公布閱讀力報告！這類書籍最暢銷 「大師兄」成年度受歡迎作家

閱讀報告指出，投資理財型書籍受民眾喜愛，作家中，「大師兄」是年度最受歡迎作家，共有4本書出線！國家圖書館27日發布「112年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力」，閱讀人口相較去年有所成長，尤其學童及嬰幼兒族群成長最多（4.22%），而遠流、天下文化和三采文化等出版社則最受民眾歡迎的出版社。

據統計，全國民眾全年進入公共圖書館次數超過1億837萬人，相較去年增加2206萬人次，成長25.55%，而進館和借閱均突破1億次。針對民眾閱讀興趣，投資理財型書籍有良好成績，而圖書總類排行中，閱讀法及筆記術書籍則為民眾最愛，全民閱讀力再創高峰。

另外，112年整體閱讀力表現績優城市，包括台北市、台中市和高雄市等直轄市，以及新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣與金門縣等地方縣市，以特色的公共圖書館和豐富的館藏資源，帶動社會大眾的閱讀風氣。

在112年入榜書籍前20名最受歡迎的出版社調查中，遠流、天下文化和三采文化均超過20冊，而采實文化、親子天下、時報和寶瓶則各有超過10冊書入選。

教育部政務次長林明裕出席現場致詞表示，閱讀是打開人類心理的天窗，除了看到星空，還有心靈自由奔放的一面，要讓閱讀無處不在。

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