聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只傷肺…研究曝吸菸習慣還有1壞處：將導致腹部脂肪增加
吸菸不只傷肺，還會導致腹部脂肪發炎！醫學期刊最新發現，透過人體遺傳差異進行統計分析，顯示吸菸與腹部脂肪增加有關，若嚴重更會造成發炎、疾病。對此，研究者建議透過運動減輕壓力，戒掉吸菸壞習慣。
吸菸導致脂肪增加
《成癮》指出，為研究吸菸與腹部肥胖之間是否相關，醫學研究團隊以一項名為「孟德爾隨機化」的統計分析，利用遺傳差異進行研究，結果顯示吸煙與腹部脂肪增加有關。
該研究主要作者、瑞典流行病學教授卡拉斯奎拉指出，研究顯示的腹部脂肪很可能是內臟脂肪，其圍繞腹部重要器官，若是過多將造成心臟病、第二型糖尿病及其他代謝症候群。醫學上，健康的內臟脂肪約佔身體總脂肪10%，而過多的內臟脂肪會引起發炎，甚至導致慢性疾病。
他說，儘管目前仍不清楚戒菸能否減少腹部脂肪的形成，但不代表吸菸者可以放棄戒菸，因為吸菸確實會帶來健康危害。
壞習慣的因素
《CNN》提及，「丹佛國家猶太健康中心」心血管預防和健康主任費里曼補充說，除了遺傳基因的影響，還可能存在其他外在因素，導致吸煙和腹部脂肪之間的關聯，就像是「生活壞習慣」。
他舉例，在壓力之下，人們可能會伸手拿一包香煙，或是邊抽煙邊喝啤酒，這些都會成為腹部脂肪增加的原因。
費里曼也建議，可以撥打免費戒菸專線，並透過運動減輕壓力，尤其每天30分鐘良好呼吸活動很重要，而戒菸也將為身體帶來更多好處。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言