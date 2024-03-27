不只傷肺…研究曝吸菸習慣還有1壞處：將導致腹部脂肪增加

吸菸不只傷肺，還會導致腹部脂肪發炎！醫學期刊最新發現，透過人體遺傳差異進行統計分析，顯示吸菸與腹部脂肪增加有關，若嚴重更會造成發炎、疾病。對此，研究者建議透過運動減輕壓力，戒掉吸菸壞習慣。

吸菸導致脂肪增加

《成癮》指出，為研究吸菸與腹部肥胖之間是否相關，醫學研究團隊以一項名為「孟德爾隨機化」的統計分析，利用遺傳差異進行研究，結果顯示吸煙與腹部脂肪增加有關。

該研究主要作者、瑞典流行病學教授卡拉斯奎拉指出，研究顯示的腹部脂肪很可能是內臟脂肪，其圍繞腹部重要器官，若是過多將造成心臟病、第二型糖尿病及其他代謝症候群。醫學上，健康的內臟脂肪約佔身體總脂肪10%，而過多的內臟脂肪會引起發炎，甚至導致慢性疾病。

他說，儘管目前仍不清楚戒菸能否減少腹部脂肪的形成，但不代表吸菸者可以放棄戒菸，因為吸菸確實會帶來健康危害。

壞習慣的因素

《CNN》提及，「丹佛國家猶太健康中心」心血管預防和健康主任費里曼補充說，除了遺傳基因的影響，還可能存在其他外在因素，導致吸煙和腹部脂肪之間的關聯，就像是「生活壞習慣」。

他舉例，在壓力之下，人們可能會伸手拿一包香煙，或是邊抽煙邊喝啤酒，這些都會成為腹部脂肪增加的原因。

費里曼也建議，可以撥打免費戒菸專線，並透過運動減輕壓力，尤其每天30分鐘良好呼吸活動很重要，而戒菸也將為身體帶來更多好處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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