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立委憂「小丸子不能跟爸爸洗澡？」 iWIN爭議表態 史哲：先分級加警語

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委葛如鈞今質詢文化部長史哲對iwin事件的立場。記者葉冠妤／攝影
立委葛如鈞今質詢文化部長史哲對iwin事件的立場。記者葉冠妤／攝影

「iWIN網路內容防護機制」日前依違反兒少性剝削條例，下架PTT網友張貼的成人情色遊戲內容，引發網友不滿，衛福部也為此舉行專案會議，針對限制相關創作是否違憲、虛擬兒少認證標準、後續下架方式進行討論，決議由地方政府認定是否違法，但漫畫工會卻聲明拒絕背書。有立委今質詢此事，要求文化部表態，文化部長史哲則說，保護兒少的同時也須保障創作自由，防護措施可先納入分級制度、加註警語。

文化部長史哲今赴立法院教育及文化委員會進行業務報告。包括立委洪孟楷、羅廷瑋、葛如鈞質詢時皆問及文化部對iWIN事件的立場。立委洪孟楷表示，兒少要保護，但創作自由也要尊重，日本漫畫家跟參議員日前都聲援台灣創作自由，iWIN機關今日將再召開會議，相關會議是否有找文化部？文化部對此的立場又是如何？羅廷瑋也要求文化部捍衛創作自由，要求史哲表態。

葛如鈞質詢時則自稱是相當關心此事的「阿宅」，他質疑衛福部會議中所提到虛擬兒少圖畫案件判斷標準，包括角色為兒少、圖畫、內容，客觀上足以引起性慾和羞恥等，此判斷標準是否足夠明確作為案件認定的參考依據？

葛如鈞說，漫畫角色形形色色，擔心限縮創作自由之下，以後恐怕沒辦法看到美少女戰士變身過程、小丸子再也不能跟爸爸一起洗澡，更詢問史哲，若交由地方政府認定恐造成一國兩制，以後有可能台北看得到內容、高雄看不到，台中只能看一半。

他說，漫畫創作者的本意絕對不是希望作品跟犯罪有所連結，期待文化部能夠以維護創作自由為前提，和衛福部共同合作，針對虛擬兒少適用的兒少性剝削條例的判斷標準，給產業一個明確答覆。

史哲說，文化部不迴避討論此事，也都有參加會議、充分表達意見，他同意保護兒少權益的同時，創作者自由也要保障，應盡量撐起創作空間，雖地方自行判定是目前的法治程序，但他也認同不該一國兩制。他強調，應先落實分級制度、加註警語，就代表文化部對創作者最大的支持，至於有沒有明確標準界線，目前還在討論。

創作者 史哲 文化部 衛福部

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