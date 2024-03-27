「誰先漲誰先死」 南部小吃憂客人不來 暫不跟電價調價

四月電價上漲在即，南部許多小吃店家疫情期間已調漲一波價格，多數業者憂心再漲下去沒人願意買，「誰先漲、誰先死！」只是有早餐業者說，吐司、蛋餅皮進價都在漲，雞排業者則指食材需冷藏耗電凶，「還不知成本會高多少，不敢貿然漲，但未來能不反映在售價上嗎？」

台南、高雄小吃業者普遍認為，南部消費者對價格比較敏感，調個幾塊錢，客人可能就會跑光，小吃業都在觀望中，除非食材成本也撐不住，才會跟著調整漲價。

高雄1名大學生說，現在一個便當動輒百元，早已不是銅板價，很多人為了省錢選擇「小吃」，價格也不親民；永康區永仁高中學生常在吃附近肉燥飯填飽肚子，大碗僅30元，不過聽聞店家因米、豬肉都漲價，近1年幾乎沒什麼賺錢，如果電費漲到受不了將跟進，苦嘆「這樣對我們這些沒有錢的學生很不公平」。

民以食為天，不過從早餐店、午間便當、晚上夜市都可能因電費上漲。高雄早餐店老闆說，1條白吐司進價近期調漲約5元、1包蛋餅皮也漲約5元，若加上雞蛋漲價，1份蛋餅成本約增加2、3元，能不反映在售價上嗎？台南一家早餐店老闆說，目前最基本蛋餅25元，上游原料廠商若漲價，不堪成本時，將至少調漲5元。

高雄鳳山區1間蚵仔麵線業者說，手工麵線進貨價漲1成約5元，為反映成本，去年1碗已從45元調高5元；高雄福山學區附近的阿慧麵店表示，疫情時原物料大漲，去年將滷肉飯從20元調到25元，水餃一顆4.5調到5元，因店面是自己的，食材若沒漲價，短時間應不會再調價。

台南永康區鴻品牛肉湯的張老闆說，進貨台灣溫體牛的牛肉價格不久前1斤漲了50元，還未調漲售價，最近又有蘇丹紅、東成醬油事件，本地客人減少很多，雖然電費支出可能下個月會增加，但目前根本不敢漲價；陳姐水餃專門店說，水餃用的豬肉價格居高不下，但同行普遍等連鎖店全部漲了以後才可能跟進。

嘉義1間小火鍋業者說，原味鍋將從150元漲至155元，主因上游原物料廠商、電費調整，供應商大型冷凍庫吃電很重，所以一定會反映在原物料上。