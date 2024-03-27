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最後2架NASA科研機飛台！ 高屏空汙主因曝

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
我國環境部與美國太空總署（NASA）合作進行南台灣3D空品實驗，今天DC8及GIII飛機最後一次飛航到台灣，將完成本年度最後一次飛行。記者劉學聖／攝影
我國環境部與美國太空總署（NASA）合作進行南台灣3D空品實驗，今天DC8及GIII飛機最後一次飛航到台灣，將完成本年度最後一次飛行。記者劉學聖／攝影

今天美國太空總署（NASA）的DC8及GIII飛機最後一次飛航到台灣，將完成本年度最後一次飛行，執行第4次密集觀測空氣汙染物即時變化，協助台灣了解大氣環流、汙染源及地形等對空氣品質的影響之國際聯合觀測。根據測量結果指出，中國大陸霾害、東南亞燃燒生質能，以及中南部地區本土汙染累積等多重汙染事件均為主因。

環境部表示，3月13日的飛航及密集觀測已量測到造成當日高屏地區空氣品質達橘色提醒至紅色警示等級的主因，包含中國大陸霾害及東南亞生質燃燒所產生的臭氧及細懸浮微粒PM2.5）等境外汙染物傳輸，再加上中南部地區本土汙染累積等多重汙染事件所致。

環境部表示，根據過去幾次密集觀測時發現，境外影響期間，位於300-500公尺高的臭氧及PM2.5濃度較地面測站測值更高，上風區的垂直汙染物傳輸至下風區，導致下風區的臭氧及PM2.5濃度升高；前3次密集觀測已採集O3、PM2.5、VOCS、金屬元素、有害物質、PFAS、塑膠微粒及持久性有機汙染物等共700個樣本。

環境部指出，今日GIII維持在28000英呎飛航，DC8在高度2000英尺低飛，另到台南及嘉義機場則降至46英尺，最後1次飛航到台灣並配合第4次連續48小時不間斷的密集觀測，以解析高屏地區的空氣汙染成因，並提供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣汙染治理。

PM2.5 塑膠微粒 環境部 空氣品質 空氣汙染 細懸浮微粒

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