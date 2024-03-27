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家扶：逾2成家長 近1個月曾體罰孩子

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
體罰嚴重影響親子關係，家扶基金會表示，家長應學習正確教養技巧，雅芳媽媽（右二）與女兒小捷（右）出席記者會分享親子間互動，母女關係更為親密。記者侯永全／攝影
體罰嚴重影響親子關係，家扶基金會表示，家長應學習正確教養技巧，雅芳媽媽（右二）與女兒小捷（右）出席記者會分享親子間互動，母女關係更為親密。記者侯永全／攝影

家扶基金會昨發布「父母對教養的看法調查」，結果顯示，百分之廿一點一的家長於近一個月曾體罰孩子，在曾體罰孩子的家長中，八成八認為「體罰是一種可接受的教養方式」。家扶進一步發現，「遭受體罰的孩子」與「施以體罰的父母」在親子關係觀點上有著明顯的差異，對孩子造成負面影響。

據統計，去年全國兒少通報事件超過十二萬件次，相較前年成長兩成，其中兒少遭家長不當對待事件成長百分之七，主要類型為身體不當對待，被害兒少以國小學童增加最多，其次為六歲以下幼童。衛福部解釋，通報案件量成長原因為社會大眾兒少保護意識提升，且部分家長仍習慣使用暴力教養孩子。

家扶基金會執行長周大堯說，兒少保護案件施虐者因素，最多是缺乏親職教育知識、習於體罰或不當管教，教養這條路非常漫長，需要提升保護因子、降低風險因子，才能避免虐童憾事發生。

家扶基金會社會工作處研發組主任蔡雯瑾表示，家扶去年調查兒少對父母教養的看法，發現遭體罰的學齡兒少多為小學生，其中逾三成被體罰時，家長並未被告知原因，近八成孩子認為身心受到傷害。

今年則改成調查父母的教養看法，結果發現兩成家長在近一個月曾體罰孩子，而曾體罰孩子的家長中逾八成認為「體罰是一種可接受的教養方式」、「父母有權利體罰孩子」，逾三成認為「體罰不會對孩子造成傷害」。

蔡雯瑾表示，在比對兩個年度的調查報告後，發現「體罰後對親子關係的影響」在兒少與家長感受上的差距甚大，許多孩子「擔心不被父母接納」、「減少與父母溝通」、「不願向父母分享心事」，甚至「無法自在接近父母」，這代表體罰為親子關係造成負面影響，與家長管教原意背道而馳。

家扶基金會 父母 親子

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