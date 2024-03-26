兒少通報數刷新 家扶調查：逾2成家長最近曾體罰孩子、負面影響高

家扶基金會今發布「父母對教養的看法調查」指出，21.1%家長在近一個月曾體罰孩子，而曾體罰孩子的家長中，高達8成8認為「體罰是一種可接受的教養方式」、8成4認為「父母有權利體罰孩子」，3成2認為「體罰不會對孩子造成傷害」，教養觀點存在風險因子高，家扶也比對2024年、2023年分別對家長及兒少進行的教養看法調查，發現「遭受體罰的孩子」與「施以體罰的父母」對親子關係的觀點有明顯差異，且對孩子負面影響遠比想像高。

據衛福部統計，去年全國兒少通報事件突破12萬件次，相較前年約成長兩成，其中兒少遭家長不當對待事件成長7%，主要類型為身體不當對待，被害兒少年齡以國小學童增加最多、其次為6歲以下幼童，顯示去年兒少保護案件增長最多類型是國小以下兒童遭家長體罰、不當管教。

家扶基金會執行長周大堯表示，兒少保護案件施虐者因素，最多是缺乏親職教育知識、習於體罰或不當管教，教養這條路非常漫長，需要提升保護因子、降低風險因子，才能避免虐童憾事發生。

家扶基金會社會工作處研發組主任蔡雯瑾說，家扶去年的「兒少對父母教養的看法調查」發現，遭體罰學齡兒少多為小學生，並有逾3成被體罰時未被告知原因，近8成認為傷害身心。比對今年做的「父母對教養的看法調查」，則發現有2成家長近一個月曾體罰孩子，進一步了解，曾體罰孩子的家長中逾8成認為「體罰是一種可接受的教養方式」、「父母有權利體罰孩子」，逾3成認為「體罰不會對孩子造成傷害」，教養觀點存在風險因子高。

蔡雯瑾進一步說，比對兩個年度的教養看法，發現「體罰後對親子關係的影響」在兒少與家長感受上的百分比差距甚大，在「擔心不被父母接納」、「減少與父母溝通」、「不願向父母分享心事」、甚至「無法自在接近父母」的感受差距最多，顯見體罰對親子關係帶來的是負面影響，更與家長管教原意背道而馳。

為幫助服務家庭，家扶計畫性推動親職教育方案，促進家長正向教養、提升保護因子。一個人帶三個兒子的琬茹媽媽說，過去當小孩吵鬧，她會用吼的制止孩子，但吼叫只是讓她更疲累，後來上了家扶ACT安全養育孩子課程，使用暫停法、傾聽孩子需求，也讓孩子知道媽媽的需求與辛苦，彼此理解、各退一步。

小捷媽媽說，以前希望讓孩子快點聽話，曾急用體罰，回想起來孩子恐懼的表情，讓她又心疼又挫折，現在學會用「回應」取代「反應」，理性地和小孩溝通，母女關係也更親密。小捷則說，她喜歡媽媽現在的樣子。

為強化服務家庭的親職技巧、促進親子關係，家扶推動親職教育，每年提供逾千位兒少與家長進行心理創傷復原服務、近3000戶家庭處遇及追蹤輔導服務。家扶表示，今年用愛包圍計畫籌募目標為3000萬元，期望各界響應，一起幫助遭受不當對待孩子能早日走出傷痛。