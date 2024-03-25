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基隆70年「長腳麵食」回歸？業者證實：過幾天有好消息

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
基隆「孝三路長腳麵食」。圖/擷取自孝三路長腳麵食粉絲頁
基隆「孝三路長腳麵食」。圖/擷取自孝三路長腳麵食粉絲頁

記憶中的味道要回來了嗎？在地經營約70年、陪伴許多基隆人成長的「孝三路長腳麵食」，在2023年11月底宣佈暫停營業，令許多粉絲不捨。隨著數個月的時間過去，長腳麵食在臉書公佈「再過幾天有好消息跟大家分享」，讓網友們相當期待回歸市場，粉絲團也有粉絲透露「4月1日就會營業了喔」

位於基隆孝三路的「孝三路長腳麵食」，最初由路邊攤起家，店內遵循家傳滋味，提供乾麵、扁食，還有豬腳、吉古拉等小菜，充滿了濃濃的復古情懷。由於價格平實、口味好，長腳麵食也成為許多基隆人從小吃到大的美食之一，在Google上累積近2,000則評論，平均獲得4.1分。

2023年11月底時，長腳麵食貼文表示，因闆娘打算回家先充飽電，所以暫停營業。消息出爐之後，立刻引起許多粉絲的不捨。近期在基隆相關的討論區中，均流傳「長腳麵食重新開幕」的好消息。而業者近日也在粉絲團發布過去電視台的採訪影片，並且表示「再過幾天有好消息跟大家分享」，間接透露回歸的訊息。另外也有疑似熟客的粉絲在留言區透露「4月1日就會營業了喔」，令外界更為期待。

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