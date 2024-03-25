漲電價中捷票價恐影響 盧秀燕點名這些機構凍漲：政府該做好配套
經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，將進一步推升國內物價壓力。台中市長盧秀燕認為，電價調漲政府應做好相關配套，更點名大眾運輸系統、醫療院所、身心障礙、長照、老人關懷據點等，盡量維持原本價格服務民眾。
電費漲價在即，民眾憂心。盧秀燕今早出席潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心開幕活動。有媒體詢問，電價漲價對中捷票價影響？盧秀燕坦言，若漲價，中捷每年的直接電價就增加1500萬元以上，還不包含店舖等間接電價。
盧秀燕表示，中捷是大眾運輸系統，過去票價壓低讓大眾便利搭乘，已有虧損，現在若電價再漲、票價又壓低，虧損會擴大。
「可是我們不敢輕易調整票價！」盧強調，大眾運輸系統要考慮民眾的負擔，怎麼解解虧損與資本額的問題，我們現在很傷腦筋。
台中市中捷遇到的問題，台北雙捷、桃捷、高捷也都會碰到，盧秀燕認為，民生物資如果因為電價上漲而漲價，民眾生活會很辛苦，政府應該排除電價上漲範圍，包含：大眾運輸系統、醫療院所、身心障礙、長照、老人關懷據點等，盡量維持原本價格服務民眾。
「政府要調漲電價，應該做好配套！」盧秀燕說，否則民眾生病卻支付不起醫藥費、搭乘大眾運輸又要多付錢等，民眾支付費用更高，她於心不忍。
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