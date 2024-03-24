實測：連8週吃「超加工食品」會怎樣？連最簡單任務 都反應變慢

摘要 1.最新研究發現，攝取「超加工食品」不僅會導致肥胖等身體疾病，還會影響大腦學習、記憶和情緒等功能。 2.「超加工食品」通常高脂高糖，容易讓人上癮並影響大腦的獎勵系統。 3.目前已有學者正推動將「超加工食品成癮症」列為正式的精神疾病。

週末時間，你也喜歡和家人好友一起，晚餐吃著香噴噴的起司Pizza，然後再一起抱著爆米花或洋芋片追劇嗎？

但為了你的幸福生活，在吃進這些「超加工食品（Ultra-Processed Foods）」前，或許得再想一想——因為它們不僅會讓你變胖，還會影響人的大腦健康。

已經有很多研究證實，攝取超加工食品，例如洋芋片、便利商店裡大部分的微波食品、包裝零食等，與肥胖、第二型糖尿病、癌症和心血管疾病有關。

但加工食品的影響範圍，比想像中更大！

根據《華爾街日報》報導，最新的研究發現，甚至包含我們的學習、記憶與感受方式等，都受到影響。

什麼是超加工食品？

簡單講，就是含有多種添加物或成份，又或者是那些通常家庭廚房做不出來的食物，像是蛋糕、泡麵還有漢堡。

這是根據2009年，巴西聖保羅大學提出的NOVA食物分類法，依照食物或飲料的加工性質、程度和目的分為4個等級而來。

最近一項發表在《細胞代謝（Cell metabolism）》上的研究發現，受試者連續八週食用高脂、高糖的零食，在回應簡單任務的作業上反應變慢。

參與研究的維吉尼亞理工大學健康行為研究中心副主任迪菲利森托尼奧（Alexandra DiFeliceantonio）說：「這種飲食，正在改變我們學習方式中一些最基本的事。」

食品成癮量表共同制定者、密西根大學心理學教授蓋爾哈德（Ashley Gearhardt）指出，吃下超加工食品時，大腦所產生的快感，與人們使用尼古丁、酒精和其他成癮藥物的影響類似。

她的研究發現，此類食物往往是精製碳水化合物和脂肪兩者的結合，但在天然食物中，這兩種成分通常只會單獨出現。

超加工食品可能導致記憶力變差

另一項澳洲研究則發現，連續4天食用高飽和脂肪和添糖的早餐，記憶力和學習測試更可能表現下降。而食用健康早餐的人，並沒有上述變化。

同時，也有研究發現，越常攝取超加工食品，會增加罹患憂鬱症、焦慮與睡眠問題的風險。因此，蓋爾哈德正與同事們，正在推動「超加工食品成癮症」成為正式的疾病，以列入心理學家與精神科醫生診斷患者的官方指南。

更令人擔心的是，「飲食確實會影響情緒，但反之亦然。當你感到壓力、焦慮或沮喪時，你往往會吃更多不健康的食物，尤其是高糖、高脂肪和高化學添加劑的超加工食品，」哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養與流行病學教授、營養系主任胡（Frank Hu）提醒。

超加工食品可能讓中年人認知能力下降

一項刊登在《JAMA Neurology》的研究表明，經常攝取超加工食品者，在認知功能或執行功能皆出現顯著下降，他們追蹤了11000位35至74歲的未失智患者，定期測量其記憶力、單詞識別和回憶以及其他思維技能。

8年後，科學家發現：與吃垃圾食品最少的人相比，吃垃圾食品最多的中年人的認知能力下降速度快了28％。

想避免糖尿病、失智症或陷入憂鬱嗎？哈佛健康出版社建議，盡量減少垃圾食品，用更健康的食物，如水果、蔬菜、豆類、全穀物、堅果和瘦肉來填滿你的碗。

畢竟就像迪菲利森托尼奧所言，吃什麼，將形塑一個人的思考歷程：「當一個人的飲食，正在深刻地改變大腦的獎勵機制時，這意味著你生活中的一切都受到了影響。」

資料來源：華爾街日報、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院、BBC、哈佛健康出版社

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