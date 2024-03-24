日3款問題紅麴產品 食藥署：未輸台

日本小林製藥廿二日宣布自主回收三款含有紅麴成分營養品，主因有六人使用後住院，其中二人因此需要洗腎。

衛福部食藥署副署長林金富表示，小林製藥的三款產品未輸入台灣，但台日旅遊頻繁，國人熱愛購買日保健品，籲國人提高警覺，食藥署也將透過專案稽查，增加查核日本輸入國內含紅麴產品。

林金富表示，依過去的經驗，紅麴最常發生的食安問題為產品中出現「黴菌毒素」，而黴菌毒素會增加人體肝腎負擔，增加罹患肝腎胃癌機率。食藥署將透過專案提高對於日輸紅麴產品的稽查。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，民眾使用含紅麴的保健品，多期待能達到降血脂的目標。

顏宗海說，臨床上，有些體質敏感的高血脂患者，服用史坦丁類的降血脂藥物，會出現橫紋肌溶解症狀，含紅麴的產品雖然不是藥物，但有類似史坦丁類的降血脂藥物的成分。

不過，顏宗海說，本次事件是否與此成分相關，或產品製程中混入其他成分，有待日本當局調查；建議高血脂民眾，應以運動加上藥物治療，不要自行購買保健食品服用。