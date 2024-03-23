外科醫學會終身成就獎／張金堅 全方位守護乳癌病友40年

外科醫學會年會上周舉行，會中頒發「終身成就獎」給乳癌基金會董事長張金堅及亞洲換肝之父、高雄長庚榮譽院長陳肇隆，表彰兩位醫界典範40年來在乳癌治療、肝臟移植等醫學領域的卓越貢獻，健康版刊出張金堅專訪，分享他的生命故事，也記錄台灣醫療發展進步的軌跡。

張金堅是乳癌基金會董事長，更是許多人心目中的咖啡達人，但他也曾經是台大醫院最年輕的外科主任，他的外科醫學人生不只在手術台上刀起刀落，他在近30年前即預測個人化精準治療世代的到來，成立國內第一個乳癌病友協會和台灣乳房醫學會，集結病友力量彼此扶持，跨科別共同治療癌症，見解獨到，先知先行。

病父一句話 棄電機改讀醫

張金堅出生於1946年，行醫多年，目前繼續看診，從事公益，工作忙碌，仍不斷吸收基因檢測、免疫療法、AI大數據應用等醫學新知。他是台灣社會家貧苦讀、力爭上游的模範案例，在家裡排行老五，父親只有小學畢業，謀職不易，格外重視孩子教育，鼓勵六個孩子念書，堅信只要考上大學，才有機會翻身，脫離貧困。

張父在台灣鐵路局擔任「司爐」，主要工作是將煤塊鏟進鍋爐，透過高溫燒煤，讓蒸氣火車往前行駛，因工作環境惡劣，身處封閉空間，空氣裡盡是煤灰，埋下罹患肺結核的因子。張金堅就讀台中一中時，父親確診開放性肺結核，經常大量咳血，被強制隔離在八卦山療養所，家人只能在假日至彰化探望，交談時必須隔著玻璃。

當時父親一句「如果你當醫師，或許就能治好我的病。」讓張金堅萌生了執醫意念，第一年他考取台大電機系，隔年重考，如願考上台大醫學系。就讀期間，父親因病離世，當時考慮畢業後專攻胸腔內科，拯救更多肺結核患者，以告慰父親在天之靈。

盼刀到病除 專攻乳房外科

但選科前夕，張金堅體悟到「刀到病除」是外科醫師職人精神，對於患者的幫助更為直接，例如切除惡性腫瘤，就能救人無數，因而換至一般外科，師承當時全台外科權威、被尊稱「雷公」的台大外科主任陳楷模，在恩師引領下，鑽研當時仍屬冷門的乳房外科。

1965年考取台大醫科，至1996年晉升台大外科部主任，張金堅是當時台大醫院最年輕的主任。1997年3月8日婦女節當天，張金堅與現任台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升師徒兩人，攜手創立「財團法人乳癌防治基金會」，期許癌友在基金會的陪伴和扶持下，面對衝擊、接受全人照顧，迎向飛躍重生，陪伴數萬名乳癌姊妹走過人生低潮。

同年12月，張金堅創立跨科別整合的「台灣乳房醫學會」。他表示，乳癌治療層面甚廣，舉凡外科手術、化療、放療、荷爾蒙治療、標靶治療，相關科別眾多。乳房醫學會是台灣第一個針對單項疾病而成立的跨科別學會，隨著治療藥物及技術的精進，招募會員也愈來愈廣，照護團隊也擴及護理師、營養師、個案管理師、心理諮商師等。

科技是輔助 行醫重同理心

在外科醫學年會上，張金堅以「刀起刀落的外科醫學人生—刀上救病人、刀下救地球」為題發表演說。他表示，數位、虛擬、AI大數據等科技確實能讓醫學跨出驚人的成長步伐，但只能將醫療科技視為輔助角色，科技離不開人性，在醫療上，仍須重視人與人之間互動溝通。

外科醫學會頒發「終身成就獎」的同時，也頒發獎金20萬元給張金堅，他把獎金全數捐出，其中10萬元捐給長期關注氣候變遷的台灣健康空氣行動聯盟，另10萬元捐給長期關注動保及友善動物的「貓咪也瘋狂公益協會」。保有熱情與善良、有同理心，還有悲天憫人的情懷，是張金堅始終不忘的執醫初衷。

外科醫學會頒發「終身成就獎」給張金堅(右)，由外科醫學會常務理事、北榮副院長曾令民同時頒發獎金20萬元，張金堅全數捐出。圖／張金堅提供

張金堅(右)傾聽病友聲音，全方位守護乳癌病友。圖／張金堅提供